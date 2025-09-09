मुंबई

CM Devendra Fadnavis:'वैनगंगा-नळगंगाचा अहवाल सादर करावा': मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश; १५ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत

Wainganga and Nalganga irrigation scheme latest update 2025: विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासोबतच शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
CM Devendra Fadnavis instructs officials to submit Wainganga–Nalganga irrigation project report by October 15 deadline.

CM Devendra Fadnavis instructs officials to submit Wainganga–Nalganga irrigation project report by October 15 deadline.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: राज्यातील महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासोबतच शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

Loading content, please wait...
Mumbai
Project
River
Irrigation
Department of Irrigation
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com