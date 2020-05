मोठी बातमी - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून उमेदवारी अर्ज दाखल...

मुंबई- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठीचा अर्ज दाखल केला. फॉर्म भरताना उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत पत्नी रश्मी ठाकरे आणि सुपुत्र आदित्य ठाकरे हे देखील उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांसाठी महत्त्वाची असलेली ही निवडणूक आता बिनविरोध होणार आहे. काँग्रेसनं जाहीर केलेल्या सहाव्या उमेदवारामुळे महाविकास आघाडीत तणाव निर्माण झाला होता. विधानपरिषदेच्या 9 जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत काँग्रेसने दोन उमेदवार दिल्याने महाविकास आघाडीत संभ्रम निर्माण झाला होता. काँग्रेसच्या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी देखील व्यक्त केली होती. त्यानंतर काँग्रेसनं एक उमेदवारी मागे घेतल्यानं ही निवडणूक बिनविरोध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Mumbai: Maharashtra CM Uddhav Thackeray files his nomination for the elections to State Legislative Council which is scheduled to be held on 21st May.

CM Uddhav Thackeray to become Member of Legislative Council unopposed. pic.twitter.com/cKpjcHa7Q0

