Palghar Court: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील न्यायालयांना धमक्या! पालघर न्यायालयाला बॉम्बस्फोटाची धमकी; ई-मेलमुळे खळबळ, संपूर्ण परिसर रिकामा

पालघर: पालघर सत्र न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयामध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची धमकी देणारा ई-मेल प्राप्त झाल्याने सोमवारी (ता. २) न्यायालय परिसरात खळबळ उडाली. दुपारी ३.११ वाजता स्फोट घडविण्यात येईल, अशी धमकी या संदेशातून देण्यात आल्याने पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली. खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण न्यायालय परिसर रिकामा करण्यात आला..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.धमकीचा ई-मेल प्राप्त होताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत सुरक्षाव्यवस्था कडक केली. न्यायालयातील न्यायाधीश, वकील, पक्षकार तसेच कर्मचारी यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर बॉम्बशोधक व नाशक पथक आणि श्वान पथकाच्या मदतीने न्यायालय परिसराची कसून तपासणी सुरू करण्यात आली..प्राथमिक तपासणीदरम्यान अद्याप कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळलेली नसल्याची माहिती आहे. मात्र धमकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा यंत्रणांकडून खबरदारी घेत परिसराची तपासणी करण्यात येत आहे. धमकीचा ई-मेल कोठून पाठविण्यात आला आणि त्यामागे कोणाचा हात आहे, याचा तपास सुरू आहे..\rपालघरप्रमाणेच ठाणे जिल्हा न्यायालयासह सातारा, बीड, सोलापूर, नासिक आणि परभणी येथील न्यायालयांनाही ई-मेलद्वारे बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.एकाच वेळी विविध जिल्ह्यांतील न्यायालयांना धमकीचे संदेश प्राप्त झाल्याने सुरक्षा यंत्रणांसमोर सतर्कतेचे आव्हान निर्माण झाले आहे. धमकीच्या ई-मेलमुळे न्यायालयीन कामकाजावर नेमका किती परिणाम झाला, तसेच तपासातून काय निष्पन्न होते, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.