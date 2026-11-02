मुंबई

Palghar Court: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील न्यायालयांना धमक्या! पालघर न्यायालयाला बॉम्बस्फोटाची धमकी; ई-मेलमुळे खळबळ, संपूर्ण परिसर रिकामा

Palghar Court Evacuated After Email Warns of Bomb Blast: ३.११ वाजता बॉम्बस्फोटाची धमकी; पालघर न्यायालयात खळबळ, बॉम्बशोधक पथक दाखल
Maharashtra Court Bomb Threat News Palghar Thane Satara Beed Solapur Nashik and Parbhani Courts Receive Threat Emails

Maharashtra Court Bomb Threat News Palghar Thane Satara Beed Solapur Nashik and Parbhani Courts Receive Threat Emails

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पालघर: पालघर सत्र न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयामध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची धमकी देणारा ई-मेल प्राप्त झाल्याने सोमवारी (ता. २) न्यायालय परिसरात खळबळ उडाली. दुपारी ३.११ वाजता स्फोट घडविण्यात येईल, अशी धमकी या संदेशातून देण्यात आल्याने पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली. खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण न्यायालय परिसर रिकामा करण्यात आला.

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