मुंबई

Crime: मुंबईत खळबळजनक प्रकार! मोबाईलमध्ये अल्पवयीन मुलांचे 20 हजारांहून अधिक आक्षेपार्ह फोटो अन् व्हिडीओ, 49 वर्षीय व्यक्तीला अटक

Mumbai Crime News: मुंबईत अल्पवयीन मुलांचे आक्षेपार्ह फोटो अन् व्हिडीओ साठवून ठेवल्याप्रकरणी 49 वर्षीय व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे.
Mumbai Crime

Mumbai Crime

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : महाराष्ट्र सायबरने मुंबईत धडक कारवाई करत एका ४९ वर्षीय व्यक्तीला अटक केली आहे. मोबाईलमध्ये बाल लैंगिक शोषणाचे फोटो आणि व्हिडीओ साठवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली असून या घटनेमुळे मुंबईत खळबळ पसरली आहे.

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