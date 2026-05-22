Bharat Forecast System : हवामानाच्या संकटाशी लढण्यासाठी महाराष्ट्राला मिळालं 'ब्रह्मास्त्र'; IITM च्या अत्याधुनिक यंत्रणेमुळे आता काळजी मिटली, पाहा काय आहे नवीन प्रणाली?

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिऑरॉलॉजी (आयआयटीएम) यांच्यात आपत्तीपूर्व तयारी अधिक सक्षम करण्यासाठी झालेल्या सामंजस्य करारामुळे अत्याधुनिक स्वदेशी फोरकास्ट सिस्टम’ आपल्या आपत्ती व्यवस्थापनाशी जोडणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य (Maharashtra Bharat Forecast System integration) ठरले आहे. अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा, वादळी पाऊस आणि भूस्खलन यांसारख्या तीव्र हवामान घटनांच्या काळात पूर्वतयारी आणि प्रतिसाद अधिक प्रभावी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..भारतीय हवामान विभागाच्या ‘मिशन मौसम’ उपक्रमांतर्गत विकसित करण्यात आलेली भारत एफएस प्रणाली महाराष्ट्राच्या राज्य आपत्कालीन संचालन केंद्राच्या भौगोलिक आणि भू-स्थानिक निर्णय सहाय्य प्रणाली (जिओडीएस एसएस) मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे..या प्रणालीमुळे परिस्थितीविषयक जागरूकता मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून, विशेषतः मान्सूनपूर्व काळात उष्णतेच्या लाटा, पूर, वादळी पाऊस आणि भूस्खलन यांसारख्या आपत्तींच्या वेळी पूर्वतयारीवर आधारित तातडीची कृती करणे शक्य होणार आहे..Farm Loan Waiver Maharashtra : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' तारखेपर्यंत होणार कर्जमाफी; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा मोठा खुलासा.भारत एफ एस प्रणालीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ६ किलोमीटर × ६ किमी इतक्या सूक्ष्म क्षेत्रासाठी हवामानाचा उच्च-रिझोल्युशन अंदाज देण्याची क्षमता यात असणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत आणि उपतालुका स्तरावर हवामानाचा अचूक अंदाज मिळू शकेल.यापूर्वी हवामान अंदाज जिल्हा स्तरावर किंवा १२ किमी × १२ किमी क्षेत्रापुरते मर्यादित होते..स्वयंचलित इशारे आणि सूक्ष्मस्तरीय हवामान अंदाजामुळे महाराष्ट्राची आपत्ती प्रतिसाद क्षमता अधिक वेगवान होणार आहे. ही प्रणाली पर्जन्यमान, तापमान, वाऱ्याचा वेग, वाऱ्याची दिशा, वातावरणीय दाब आणि ढगांचे प्रमाण यांसारखे हवामानविषयक घटक दर तीन तासांनी अद्ययावत करते, त्यामुळे जवळपास प्रत्यक्ष वेळेतील अंदाज उपलब्ध होतो..या उपक्रमामुळे जलवायू व हवामानाशी संबंधित आपत्तींसाठी स्वयंचलित ट्रिगर-आधारित इशारे देणे शक्य होणार आहे. तसेच ‘कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी)-सचेत’ प्लॅटफॉर्मशी एकत्रीकरण करून मोबाईल अलर्ट, सायरन आणि सार्वजनिक प्रसारण यांसारख्या विविध माध्यमांतून सूचना दिल्या जाणार आहेत..Annasaheb Patil Corporation : मनोज जरांगेंच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारची मोठी खेळी! अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 150 कोटी; कोणाला मिळणार लाभ?.उपक्रमाचे प्रमुख फायदेदर तीन तासांनी उच्च-रिझोल्यूशन हवामान अंदाज उपलब्ध होणार आहे.पूर किंवा वादळ यासारख्या आपत्तींकरिता ट्रिगर-आधारित अलर्ट आणि कार्यप्रवाहांचे स्वयंचलन एकमेकांना जोडले असल्यामुळे सायरन, मोबाईल संदेश आणि सार्वजनिक प्रसारणाद्वारे एकाचवेळी इशारे प्रसारित करता येणार आहेत. अधिक अचूक अंदाज शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवता येतील..ही भागीदारी राज्याची आपत्तीपूर्व तयारी अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन चौकटीत ‘भारत एफएस’ चे एकत्रीकरण झाल्यामुळे, विशेषतः सुरू असलेल्या उष्णतेच्या लाटा आणि आगामी मॉन्सून हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर, वेळेवर पूर्वसूचना, स्थानिक स्तरावरील तयारी आणि समन्वित प्रतिसाद अधिक प्रभावी होईल.-गिरीश महाजन, मंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.