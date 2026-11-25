ठाणे : यंदाच्या वर्षी पावसाने पाठ फिरवल्याने राज्यात भीषण जलसंकट उभे ठाकण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. धरणांमधील पाणीसाठा चिंताजनक पातळीवर असून आगामी आठ ते नऊ महिने पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले. महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या १९७२च्या दुष्काळापेक्षाही यंदाची परिस्थिती गंभीर आहे, असा इशारा सरनाईक यांनी ठाण्यात दिला. दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी गुरुवारी (ता. २६) विशेष योजना जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सूताेवाचही त्यांनी या वेळी केले..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.राज्यातील उपलब्ध पाणीसाठा नोव्हेंबर आणि डिसेंबरपर्यंत पुरेल; मात्र त्यानंतर पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची भीती आहे. धाराशिव जिल्ह्यात अवघा ५.३४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे. संभाव्य जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आतापासूनच पाणी बचतीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. .राज्यातील सर्व महापालिका, नगर परिषदा आणि जिल्हा परिषदांना पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांची तहान भागविण्याबरोबरच जनावरांच्या पाण्याचा आणि चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य राहणार असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले..धाराशिव जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी मंत्रालयात विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीतही पाणी आणि चारा नियोजनाचा आढावा घेतला जाणार आहे. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडून दुष्काळ निवारणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा होण्याचे संकेतही सरनाईक यांनी दिले..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.सरकारच्या उपाययाेजनागावागावांत पाण्याच्या टाक्या उभारणे, जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य उपलब्ध करून देणे, तसेच अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी सरकार नियोजन करीत आहे. आगामी आठ ते नऊ महिने शेतकऱ्यांसाठी आव्हानात्मक असले, तरी त्यांना मदत करण्यात सरकार कुठेही कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही सरनाईक यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.