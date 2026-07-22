मुंबई

Maharashtra Farm Loan Waiver : अजितदादांच्या जयंतीचा मुहूर्त! 56 लाख शेतकऱ्यांना 37 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी; कर्जमुक्तीची पहिली यादी आज होणार प्रसिद्ध

Maharashtra farm loan waiver beneficiary list 2026 : राज्य सरकार शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांची काटेकोर पडताळणी करत असून प्राप्तिकर तपासणीनंतर अंतिम यादी जाहीर होणार आहे. दोन लाखांपर्यंतच्या पीककर्ज माफीचा लाभ सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Maharashtra farm loan waiver latest news

Maharashtra farm loan waiver latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अपात्र लाभार्थींचे प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजनेच्या लाभार्थी निवडीत अधिक सावध भूमिका घेतली आहे. बँकांकडून प्राप्त झालेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या माहितीसोबत प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच कर्जमाफीची अंतिम यादी निश्चित केली जात (Ahilyadevi Holkar farm loan waiver scheme) आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची जयंती आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या औचित्यानिमित्त आज (ता. २२) पहिली यादी जाहीर करण्यासाठी प्रशासनाची धडपड सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

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