Fishermen Loan Waiver: शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारांनाही कर्जमाफी? महाराष्ट्र सरकारची मोठी तयारी; नितेश राणेंकडे जबाबदारी

शेतकऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील मच्छिमारांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी सरकारने एक उपक्रम सुरू केला आहे. मत्स्यपालक, व्यावसायिक मच्छिमार आणि कर्जाच्या रकमेसंबंधी माहिती गोळा करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांनी मच्छिमार आणि त्यांच्या कर्जासंबंधी माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील अंदाजे १९,००० मत्स्यपालक आणि व्यावसायिक मच्छिमारांवर सुमारे ८०.८७ कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे उघड झाले आहे. यापैकी अंदाजे ९,९०० मच्छिमारांनी किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत कर्ज घेतले आहे. किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत, मत्स्यपालकांना खेळते भांडवल म्हणून ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला होता. .Prithviraj Chavan on PM Modi : देशात सत्ताबदल नक्की होईल, पण तो काँग्रेस पक्षामुळे नव्हे तर... पृथ्वीराज चव्हाण काय म्हणाले?.यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक भूमिका घेतली आणि संबंधित विभागांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी राणे यांच्यावर सोपवली. मत्स्य विभागाला कर्जाची रक्कम आणि इतर माहिती संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी सहकार विभागाशीही समन्वय साधला जात आहे. हा विभाग मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मच्छिमारांसाठी कर्जमाफीचा प्रस्ताव मांडेल..Tukaram Mundhe Transfer : तुकाराम मुंढेंची राजस्थानला बदली? सोशल मीडियावरील मेसेजबाबत स्वत: मुंढे यांनी दिलं स्पष्टीकरण .दुसरीकडे आंध्र प्रदेशप्रमाणेच पावसाळ्यातील मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छिमारांना आर्थिक मदत देण्याच्या योजनेवर राज्य सरकार विचार करत आहे. या प्रस्तावानुसार, राज्यातील ८,८२९ मच्छिमार कुटुंबांना प्रत्येकी २०,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. यासाठी अंदाजे १७.६५ कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल. सध्याच्या योजनेअंतर्गत, पात्र मच्छिमारांना केंद्र आणि राज्याच्या वाट्यातून वार्षिक ४,५०० रुपयांची मदत मिळते. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, ही मदत रक्कम २०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.