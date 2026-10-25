Torrent Project: 'टोरंट'साठी बेसुमार वृक्षतोड! तब्बल ३२ हजार झाडे तोडणार; पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप

कर्जत : कर्जत तालुक्यात टोरंट कंपनीच्या सायडोंगर-१ जलविद्युत प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या बेसुमार वृक्षतोडीवरून पर्यावरणप्रेमींमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ३२ हजार झाडे तोडली जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनीदेखील यावरून राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. टोरंट कंपनीसाठी सरकार इतके मेहरबान का, असा सवालही यानिमित्त उपस्थित केला आहे..टोरंटच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी २० ऑक्टोबरपासून कर्जतमध्ये जंगल परिसरात वृक्षतोड सुरू झाली आहे. २४ ऑक्टोबरपर्यंत झाडांवरील नोंदीनुसार १,८२५ वृक्ष तोडल्याची माहिती समोर आली आहे. पहिल्या टप्प्यात तब्बल ३२ हजार झाडे तोडण्याचे नियोजन आहे. तीन हजार मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ३७७ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यात २३३ हेक्टर वनजमिनीचा समावेश असल्याची माहिती पर्यावरणीय अहवालात नमूद केली आहे..Flamingos in Navi Mumbai 2026 : कच्छमध्ये कमी पाऊस, नवी मुंबईत गुलाबी पाहुण्यांचे लवकर आगमन; पाणथळ जागांच्या धोक्याने चिंता वाढली!.प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षसंपदा आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाला धोका निर्माण होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. वृक्षतोडीचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर याकडे पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष वेधले गेले आहे. पक्ष्यांची घरटी, वन्यजीवांचा अधिवास, स्थानिक जलस्रोत आणि जैवविविधतेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त होत आहे..सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी !वीजनिर्मितीसाठी प्रकल्प महत्त्वाचा असला, तरी पर्यावरणाचे किती नुकसान होणार आहे, नेमकी किती झाडे तोडली जाणार आहेत, वनजमिनीच्या वापरासंबंधीच्या मंजुरी आणि पर्यावरणीय अटींची माहिती राज्य सरकारने स्पष्ट करावी, अशी मागणी यानिमित्त पुढे आली आहे..MUMBAI INDIANS: मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात आणखी एका प्रशिक्षकाची एंट्री; राजस्थान रॉयल्ससोबतही केलंय काम.गुजरातच्या टोरंट पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी झाडांची बेसुमार कत्तल सुरू आहे. स्थानिकांच्या, पर्यावरणप्रेमींच्या विरोधाला पायदळी तुडवून ही कत्तल कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे?- आदित्य ठाकरे, आमदार, शिवसेना ठाकरे पक्ष.सायडोंगर क्षेत्रात निसर्गाचा भयानक विनाश सुरू आहे. प्रकल्पासाठी तब्बल ३२ हजारांहून अधिक झाडांची कत्तल सुरू आहे. सिमेंटच्या जंगलात राहणाऱ्यांना पक्ष्यांची किंकाळी ऐकू येणार की नाही?- रोहित पवार, आमदार, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.