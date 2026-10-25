मुंबई

Torrent Project: 'टोरंट'साठी बेसुमार वृक्षतोड! तब्बल ३२ हजार झाडे तोडणार; पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप

Mumbai Trees Cutting: 'टोरंट'साठी तब्बल ३२ हजार झाडे तोडण्यात येणार आहेत. यामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप पसरला असून राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
Trees Cut down for torrent

Trees Cut down for torrent

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कर्जत : कर्जत तालुक्यात टोरंट कंपनीच्या सायडोंगर-१ जलविद्युत प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या बेसुमार वृक्षतोडीवरून पर्यावरणप्रेमींमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ३२ हजार झाडे तोडली जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनीदेखील यावरून राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. टोरंट कंपनीसाठी सरकार इतके मेहरबान का, असा सवालही यानिमित्त उपस्थित केला आहे.

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