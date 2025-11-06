Mumbai: विरार ते अलिबाग आता फक्त काही मिनिटांत! महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सरकारी पाठबळ, फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर लवकरच पूर्ण होणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी भूसंपादन कर्जाची हमी देण्यास सहमती दर्शवली आहे. ₹२,००० कोटींचे कर्ज हुडको मार्फत उभारले जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. .विरार ते अलिबाग या मार्गावर बांधण्यात येणाऱ्या या कॉरिडॉरमुळे एमएमआर प्रदेशातील लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हुडकोमार्फत निधी उभारण्याच्या मागील सरकारच्या निर्णयात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे भूसंपादनाचा प्रश्न सुटेल आणि लवकरच काम सुरू होईल. हा प्रकल्प १२६.०६ किलोमीटर लांबीचा असेल. .Sanjay Raut: '...हा आमच्या पिढीचा मंत्र होता'! हाताला सलाईन, पण बोटांमध्ये पेन धरलं; रुग्णालयातून संजय राऊतांकडून फोटो शेअर.पालघर जिल्ह्यातील नवघर ते पेण तहसीलमधील बलावलीपर्यंतचा ९६.४१ किलोमीटरचा पहिला टप्पा बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर मंजूर करण्यात आला आहे. या मल्टीमॉडल कॉरिडॉरची अंदाजे किंमत अंदाजे ₹५५,००० कोटी आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी अंदाजे ₹१८,४३१.१५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. एमएमआर प्रदेशात वाहतूक कनेक्टिव्हिटी सुधारणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. .या प्रकल्पात रस्ते आणि रेल्वे मार्गांचे एकत्रीकरण केले जाईल. यात ८ ते १४ लेनचा प्रवेश-नियंत्रित एक्सप्रेसवे असेल. विरार ते अलिबाग प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. हे पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांना जोडेल. ज्यामुळे जेएनपीटी आणि नवी मुंबई विमानतळ यासारख्या प्रमुख आर्थिक केंद्रांमध्ये प्रवेश सुलभ होईल..वांद्रे येथील ३९५ चौरस मीटर सरकारी जमीन तिरुमला तिरुपती देवस्थानमला भाड्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जमिनीवर पार्किंग, माहिती केंद्र, कार्यालये आणि इतर सुविधा बांधल्या जातील. देवस्थानमने बांधलेल्या इमारतीत जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना फर्निचरसह २००० चौरस फूट जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. ही जमीन तिरुमला देवस्थानमला ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी एक रुपयाच्या नाममात्र वार्षिक भाड्याने भाड्याने दिली जाईल..Municipal Corporation Elections: महापालिका निवडणुकांच्या तारखा जाहीर...निवडणूक आयोगापूर्वी शिंदेसेनेच्या नेत्याने केली घोषणा!.ही जमीन देवस्थानमला आधीच भाड्याने दिलेल्या ६४८ चौरस मीटर जमिनीला लागून आहे. देवस्थानमला दिलेली जमीन महाराष्ट्र सरकारची मालमत्ता राहील. ज्याचे मालकी हक्क महसूल विभागाकडे राहतील. मंदिर ते फक्त मंजूर केलेल्या उद्देशांसाठी वापरेल आणि देवस्थानमला तीन वर्षांच्या आत बांधकाम पूर्ण करावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.