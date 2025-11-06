मुंबई

Mumbai: विरार ते अलिबाग आता फक्त काही मिनिटांत! महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सरकारी पाठबळ, फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

Virar-Alibaug Multimodal Corridor: विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर प्रकल्पाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. भूसंपादनासाठी ₹२,००० कोटी कर्ज हमी देखील दिली जात आहे.
विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर लवकरच पूर्ण होणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी भूसंपादन कर्जाची हमी देण्यास सहमती दर्शवली आहे. ₹२,००० कोटींचे कर्ज हुडको मार्फत उभारले जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

