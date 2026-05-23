IPS Transfer: महाराष्ट्र पोलिसांत ‘म्युझिकल चेअर’ पोस्टिंग! ६ दिवसांत १४ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या पुन्हा बदल्या; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र पोलीस दलात अवघ्या सहा दिवसांत झालेल्या दोन मोठ्या बदल्यांमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सरकारने पोलीस दलात मोठ्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशांनुसार एकूण ४१ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना बदलण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सात विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आयजीपी), पाच पोलीस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी), ११ एसपी/आयपीएस आणि १८ एसपीएस-स्तरीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. .सर्वाधिक चर्चेचा विषय हा आहे की, ज्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना १५ मे रोजी बदलण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी १४ अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना अवघ्या सहा दिवसांनंतर पुन्हा बदलण्यात आल्या. आयपीएस अधिकारी कुमठ चिंथा आणि नित्यानंद झा यांनाही नवीन पदस्थापना देण्यात आल्या आहेत. १५ मे रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार चिंथा यांची नागपूर शहराचे पोलीस उपआयुक्त (डीसीपी) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर झा हे पूर्वी यवतमाळचे पोलीस अधीक्षक (एसपी) म्हणून कार्यरत होते..उपनिबंधकाच्या लॉकरमध्ये कोटींचे घबाड; सोन्याचे दागिने, बिस्किटे अन् रोकडचा समावेश... .पूर्वीच्या आदेशानुसार नाशिकच्या पोलीस अकादमीत बदली झालेले आयपीएस अधिकारी अकबर पठाण यांची आता मुंबई शहरात नियुक्ती करण्यात आली आहे, आणि अमरावतीचे डीसीपी म्हणून नियुक्त झालेले दीपक गिरहे यांची आता नाशिकमध्ये गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) एसपी म्हणून बदली करण्यात आली आहे. यापूर्वी नाशिकमध्ये विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आयजीपी) म्हणून कार्यरत असलेले वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी प्रवीण पाडवळ यांची आता दादरमध्ये व्हीआयपी सुरक्षेचे विशेष आयजीपी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले..संजय येनपुरे, पंजाबराव उगले, महेश पाटील, संभाजी कदम, संजय सारगौडा पाटील, विक्रांत देशमुख, प्रीती टिपरे, हिंमत जाधव आणि बाळासाहेब पाटील यांच्यासह इतर आयपीएस अधिकाऱ्यांचीही सहा दिवसांत वेगवेगळ्या पदांवर बदली करण्यात आली, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. सर्वाधिक चर्चेत असलेला फेरबदल प्रवीण पाडवळ आणि संजय येनपुरे यांच्या नेमणुकांशी संबंधित होता. .Cockroach Janata Party : कॉक्रोच जनता पार्टीचे सोशल मीडिया अकाउंट्स हॅक; डिजिटल हल्ल्याने खळबळ, समर्थक आक्रमक!.प्रवीण पाडवळ यांची १५ मे रोजी नाशिकला बदली झाली होती, परंतु नवीन आदेशानुसार त्यांची दादर येथील व्हीआयपी सुरक्षा विभागात बदली करण्यात आली आहे. व्हीआयपी सुरक्षेत नियुक्त असलेल्या येनपुरे यांची नाशिक विभागात बदली करण्यात आली आहे. विभागात या बदल्याकडे 'संगीत खुर्ची पोस्टिंग' म्हणून पाहिले जात आहे.