Dance Bar Rule: ऑर्केस्ट्रा आणि डान्स बार नियमांमध्ये मोठे बदल! अश्लील नृत्य करणाऱ्यांना आता नाही माफी; महाराष्ट्र विधानसभेचा मोठा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्रातील अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बारमध्ये ऑर्केस्ट्राच्या कार्यक्रमांच्या नावाखाली अश्लील नृत्य केले जातात. मात्र या प्रकारावर बंदी घालण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने नृत्यबंदी कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. ज्यानुसार अश्लील नृत्यांवर बंदी घालण्यासाठी परवाना पद्धतीत बदल करण्यात येणार आहेत..सरकारने महाराष्ट्र डान्स बार कायदा सुधारणा विधेयक मांडले आहे. ज्यामध्ये नृत्यबंदी कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकानुसार, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बारमध्ये ऑर्केस्ट्राच्या कार्यक्रमांच्या नावाखाली सादर होणाऱ्या अश्लील नृत्यांवर बंदी घालण्यासाठी परवाना पद्धतीत बदल करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे महिलांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण होणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे..KDMC: 'डॉक्टर मारहाण' शिंदे गटाला भोवली; खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदेंना घ्यावी लागली खुली भूमिका.गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी याबाबत सादर केलेल्या नवीन तरतुदींनुसार, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बारमध्ये होणाऱ्या लाइव्ह म्युझिक आणि ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमांसाठी परवाने आता महाराष्ट्र पोलीस कायद्याऐवजी २०१६ च्या विशेष कायद्यांतर्गत दिले जातील. यामुळे नियमांची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल आणि उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई करणे शक्य होईल..परवाना रद्द होणारसरकारच्या नृत्यबंदी सुधारित कायद्यानुसार, जर एखाद्या आस्थापनेने तीन वेळा नियमांचे उल्लंघन केले, तर तिचा परवाना रद्द केला जाणार आहे. यामुळे ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली चालणाऱ्या बेकायदेशीर प्रकारांना आळा बसेल..Ulhas River: धोक्याची घंटा! उल्हास नदीने गाठली इशारा पातळी; कल्याण-डोंबिवलीकरांवर पुराचे संकट, प्रशासनचा हाय अलर्ट.दरम्यान, सभागृहात आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी 'अश्लील नृत्य' या शब्दाची कायदेशीर व्याख्या स्पष्ट करण्याबाबत आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांच्या रोजगाराच्या मुद्द्यावर सरकारकडे उत्तरांची मागणी केली. तसेच काँग्रेस आमदार नाना पटोले म्हणाले की, बेकायदेशीर डान्स बार पोलीस संरक्षणाशिवाय चालू शकत नाहीत आणि प्रभावी कारवाई आवश्यक आहे. आमदार संजय केळकर यांनीही पर्यटन स्थळांवरील अश्लील कार्यक्रम आणि अमली पदार्थांच्या वापरावर कठोर कारवाईची मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.