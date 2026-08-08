मुंबई

Liquor Shops Rules: सोसायटीच्या संमतीशिवाय दारू विक्रीचं दुकान उघडता येणार नाही; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, नवा आदेश काय?

Housing Societies Veto Power Over Liquor Shops: शहरी रहिवाशांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्यांच्या आवारात दारूची दुकाने सुरू करण्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार अधिकृतपणे दिला आहे.
Big Relief for Residents Liquor Shops Cannot Relocate Without Society's Consent

Big Relief for Residents Liquor Shops Cannot Relocate Without Society's Consent

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी आणली आहे. आता कोणत्याही निवासी किंवा व्यावसायिक इमारतीमध्ये नवीन दारूचे दुकान उघडण्यासाठी संबंधित गृहनिर्माण संस्थेची परवानगी घेणे आवश्यक असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या दारूच्या दुकानाचे स्थलांतर करण्यासाठीही हाच नियम लागू होतो. गृह विभागाने या संदर्भात एक अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.

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