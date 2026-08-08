Liquor Shops Rules: सोसायटीच्या संमतीशिवाय दारू विक्रीचं दुकान उघडता येणार नाही; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, नवा आदेश काय?

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी आणली आहे. आता कोणत्याही निवासी किंवा व्यावसायिक इमारतीमध्ये नवीन दारूचे दुकान उघडण्यासाठी संबंधित गृहनिर्माण संस्थेची परवानगी घेणे आवश्यक असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या दारूच्या दुकानाचे स्थलांतर करण्यासाठीही हाच नियम लागू होतो. गृह विभागाने या संदर्भात एक अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे..या सरकारी निर्णयामुळे मुंबई, ठाणे आणि पुणे यांसारख्या प्रमुख शहरांतील लाखो रहिवाशांना थेट दिलासा मिळेल. या मुद्द्यावरून गृहनिर्माण सोसायट्या आणि दारू विक्रेत्यांमध्ये बऱ्याच काळापासून वाद सुरू होता. आता गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्यांच्या आवारात दारूच्या दुकानांवर निर्बंध घालण्याचा थेट कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. आतापर्यंत मद्य परवानाधारक नियमावलीतील पळवाटांचा सहजपणे गैरफायदा घेत असत. .Missing Link Overspeed Cams: ‘मिसिंग लिंक’वर वेगाला लगाम; ओव्हरस्पीड कॅमेरे बसवणार; अवजड वाहनांवरही कारवाई.इमारत पूर्णपणे बांधण्यापूर्वी किंवा सोसायटी स्थापन होण्यापूर्वीच ते संबंधित विभागांकडून परवानगी मिळवत असत. नंतर जेव्हा लोक तिथे राहायला येतात तेव्हा त्यांच्याकडे विरोध करण्यासाठी कोणताही प्रभावी कायदेशीर मार्ग नसे. ही उणीव दूर करण्यासाठी सरकारने जुन्या कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ आणि महाराष्ट्र देशी मद्य नियम, १९७३ मध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. .२०२६ पासून लागू होणाऱ्या या नवीन दुरुस्त्यांनुसार, विदेशी आणि देशी दोन्ही प्रकारच्या दारूच्या दुकानांसाठी सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) अनिवार्य करण्यात आले आहे. आंशिक भोगवटा प्रमाणपत्रांवरील (पार्शियल ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट्स) कारवाई देखील कडक झाली आहे. मुंबईत, बिल्डर अनेकदा ताबा देण्यापूर्वी इमारतीच्या केवळ व्यावसायिक भागाचे बांधकाम पूर्ण करतात. याला 'आंशिक भोगवटा प्रमाणपत्र' (पार्शियल ओसी) म्हणून ओळखले जाते. .MPSC Exam 2024: राज्यसेवा परीक्षा २०२४ ची ‘एसआयटी’ चौकशी करा, गुणरत्न सदावर्ते यांची पत्रकार परिषदेत मागणी.दारू विक्रेते या परिस्थितीचा फायदा घेऊन, निवासी भाग ताब्यात येण्यापूर्वीच आपली दुकाने थाटत असत. नवीन सुधारणांनी हा मार्ग पूर्णपणे बंद केला आहे. आता, इमारतीला केवळ आंशिक भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले असले तरी, दारूचे दुकान उघडण्यासाठी किंवा त्याचे स्थलांतर करण्यासाठी नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थेची परवानगी आवश्यक असेल. रहिवाशांची सुरक्षितता आणि शांततेला प्राधान्य देत, राज्यभरातील गृहनिर्माण संस्था बऱ्याच काळापासून या नियमाची मागणी करत होत्या. .इमारतींखाली दारूची दुकाने उघडल्यामुळे तेथे राहणाऱ्या कुटुंबांना मोठी गैरसोय होत होती. दुकानांबाहेरील गर्दी, बेकायदेशीर पार्किंग आणि रात्री उशिरापर्यंत चालणाऱ्या कारवायांमुळे शांतता भंग पावत होती, ज्यामुळे महिला, मुले आणि वृद्धांच्या सुरक्षेवर परिणाम होत होता. नवीन निर्णयामुळे आता सोसायट्यांना त्यांच्या आवारात सुरक्षित वातावरण राखण्याचा अधिकार मिळाला आहे..Loan Relief for Farmers: शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे आले, कर्जमुक्तीसाठी पाच हजार कोटी; लाभ वितरण कार्यक्रमात शिंदेंच्या अनुपस्थितीची चर्चा.राज्यपालांच्या आदेशानुसार जारी करण्यात आलेली ही महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती तात्काळ अंमलात आली आहे. गृह विभागाचे उपसचिव रवींद्र औटे यांनी यासंबंधी एक अधिसूचना जारी केली. महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्याच्या कलम १४३ अंतर्गत असलेला हा नवीन शासकीय नियम राज्यभरात तात्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.