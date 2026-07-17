मुंबई

Maharashtra Land: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! वर्ग-२ जमिनी थेट वर्ग-१ मध्ये; लाखो भूखंडधारकांना मालकी हक्काचा मार्ग मोकळा

Maharashtra Class-2 land conversion to Class-1 rules 2025: वर्ग-२ शासकीय व भाडेपट्ट्यावरील जमिनी थेट वर्ग-१ मालकी हक्कात; सुधारित महसूल नियमांमुळे लाखो भूखंडधारक, गृहनिर्माण संस्था व मिश्र वापरकर्त्यांना दिलासा
Maharashtra Land Rules 2025: Easier Ownership Rights for Class-2 Landholders

Maharashtra Land Rules 2025: Easier Ownership Rights for Class-2 Landholders

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राज्यातील शासकीय अधीन (वर्ग-२) आणि भाडेपट्ट्यावरील जमिनी थेट मालकी हक्कात (वर्ग-१) रूपांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गृहनिर्माण संस्था, मिश्र वापरकर्ते आणि वैयक्तिक भूखंडधारकांसाठी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम २०२५’ मध्ये सुधारणा करून महसूल विभागाने अधिकृत अधिसूचना जारी केल्याने लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

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