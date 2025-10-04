E-Stamp Paper: व्यवहारांसाठी आता ‘ई-बाँड’, व्यापार व उद्योगात कागदी पेपर बंद

मुंबई : राज्य सरकारने आयात-निर्यात व्यवसायातील पारंपरिक कागदी बाँड बंद करून डिजिटल बाँड प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे महाराष्ट्रातील व्यापार व उद्योग जगताला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘ई-बाँड’ सुरू करणारे महाराष्ट्र देशातील सोळावे राज्य असून, आयात-निर्यात व्यवहारासाठी वापरण्यात येत असलेले कागदी स्वरूपातील स्टॅम्प पेपर बंद झाले आहेत. .याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ‘‘सध्या आयात-निर्यात व्यवसायांसाठी दर महिन्याला सुमारे तीन ते चार हजार रोखे काढले जातात, ज्यामुळे वर्षाकाठी चाळीस हजारांहून अधिक रोखे स्वीकारले जातात. या सर्व मोठ्या व्यवहारात आता ई-बॉंडमुळे क्रांती होणार आहे. ही प्रक्रिया प्रथमदर्शनी लहान वाटत असली, तरी राज्याच्या अर्थकारणावर चांगला परिणाम होईल.’’.मुंबईत वसलंय दक्षिण भारतीय भक्ती, संस्कृती आणि उत्सवांचे केंद्र; तुम्हाला याविषयी माहिती आहे का?.ई-बॉन्ड पद्धती आणि तिचा अर्थकारणाला कसा लाभ होईल, याचे सादरीकरण नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी उद्घाटन कार्यक्रमात केले. यावेळी अर्थ राज्यमंत्री आशीष जैस्वाल, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, न्हावाशेवा बंदराचे आयुक्त विजय ऋषी आदी उपस्थित होते..महाराष्ट्राची सुलभतेकडे वाटचाल !राज्य सरकारने डिजिटल माध्यमांचा वापर करून प्रशासनात आधुनिकता आणण्याचा घेतलेला हा निर्णय महाराष्ट्राला व्यापार सुलभतेच्या निर्देशांकात अधिक वरच्या स्थानी घेऊन जाण्यास निश्चितच मदत करेल, असा विश्वासही या वेळी व्यक्त करण्यात आला..'इथे' इडली-डोसासोबत चिकन ग्रेव्ही दिली जाते, मुंबईतील 'या' खास जागी तुम्ही कधी गेलात का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.