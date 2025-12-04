Railway Station Renamed: महत्त्वाची बातमी! रेल्वे प्रशासनाने महाराष्ट्रातील 'या' रेल्वे स्थानकाचे नाव बदललं; कारण आलं समोर

जर तुम्ही महाराष्ट्रात प्रवास करत असाल किंवा जाण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी नक्की वाचा. अन्यथा तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात. रेल्वेने एका स्टेशनचे नाव बदलण्यास मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारून कोकण रेल्वेच्या मोहोपे स्टेशनचे अधिकृतपणे "पोयंजे" असे नामकरण करण्यात आले आहे. नवीन स्टेशन कोड PYJE असेल..हे नाव आता सर्व बोर्ड, सूचना फलक, रेल्वे घोषणा, तिकिटे आणि रेल्वे वेबसाइट आणि अॅपवर दिसेल. मोहोपे स्टेशन हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील पनवेल-मडगाव मार्गावर आहे. स्थानिकांनी बऱ्याच काळापासून या स्टेशनचे नाव जवळच्या मोठ्या गावाच्या पोयंजे या नावाने करावे अशी मागणी केली होती. कारण मोहोपे हे एक लहान क्षेत्र आहे आणि बहुतेक प्रवासी पोयंजे येथे उतरतात. .Mumbai News: नवी मुंबईकरांनो लक्ष द्या!सीवूड्स-दारावे स्थानकाचे नाव बदलले; रेल्वे मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, कारण काय? .महाराष्ट्र सरकारने हा प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठवला, जो गृह मंत्रालय आणि भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या मंजुरीनंतर अंमलात आणण्यात आला. नवीन नाव तिन्ही लिपींमध्ये खालीलप्रमाणे लिहिले जाईल: मराठीत पोयांजे, हिंदीत पोयांजे आणि इंग्रजीत पोयांजे. तुम्हाला हे लक्षात ठेवावे लागेल.* देवनागरी लिपी (मराठी): पोयंजे* देवनागरी लिपी (हिंदी): पोयंजे* रोमन लिपी (इंग्रजी): POYANJE.यामध्ये उस्मानाबादमधील धाराशिव (२०२३ मध्ये), अहमदनगरमधील अहिल्यानगर (२०२४ मध्ये), बुलढाण्यातील चिखली रोड (२०२४ मध्ये), कसारा येथील कसारा घाट (२०२४ मध्ये), एल्फिन्स्टन रोड येथील प्रभादेवी (२०१८ मध्ये) आणि कर्जत जंक्शन (२०२४) यांचा समावेश आहे. नवी मुंबईतील घणसोली आणि रबाळेसह महाराष्ट्रातील इतर स्थानकांचे नाव बदलण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..Sakal Survey: मराठी संवर्धनासाठी महायुती सरकारचे प्रयत्न कितपत यशस्वी? ‘सकाळ’च्या सर्वेक्षणात उलगडलं चित्र.रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नाव बदलल्याने प्रवाशांचा गोंधळ कमी होईल. स्थानिक ओळख मजबूत होईल. प्रवाशांना तिकीट बुक करताना आणि ट्रेनमध्ये "पोयंजे" हे नवीन नाव तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गोवा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गला जाणाऱ्या गाड्यांसाठी (जसे की मांडवी एक्सप्रेस, तुतारी एक्सप्रेस आणि कोकण कन्या) हे स्थानक विशेषतः महत्वाचे आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील १५ हून अधिक स्थानकांची नावे बदलण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.