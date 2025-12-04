मुंबई

Railway Station Renamed: महत्त्वाची बातमी! रेल्वे प्रशासनाने महाराष्ट्रातील 'या' रेल्वे स्थानकाचे नाव बदललं; कारण आलं समोर

Mohope Railway Station Renamed News: महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयानुसार भारतीय रेल्वेने मोहोपे स्टेशनचे नाव बदलून पोयंजे स्टेशन असे ठेवले आहे. नवीन स्थानक कोड ‘PYJE’ असा आहे.
Vrushal Karmarkar
जर तुम्ही महाराष्ट्रात प्रवास करत असाल किंवा जाण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी नक्की वाचा. अन्यथा तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात. रेल्वेने एका स्टेशनचे नाव बदलण्यास मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारून कोकण रेल्वेच्या मोहोपे स्टेशनचे अधिकृतपणे "पोयंजे" असे नामकरण करण्यात आले आहे. नवीन स्टेशन कोड PYJE असेल.

