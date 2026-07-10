Mahatma Phule Health Scheme: रुग्णांसाठी आनंदाची बातमी! महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत मोठा बदल; फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी (१० जुलै) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना अधिक व्यापक आणि रुग्ण-केंद्रित करण्याच्या दिशेने सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी विधानसभेत घोषणा केली की, या योजनेत आता प्राथमिक स्तरावर पीईटी स्कॅनचा समावेश केला जाईल. याव्यतिरिक्त, कर्करोगाशी संबंधित उपचारांसाठी रुग्णांना अधिक आर्थिक मदत दिली जाईल..आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला प्रतिसाद म्हणून ही घोषणा करण्यात आली. मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी सांगितले की, गंभीर आजारांवरील उपचार अधिक सुलभ आणि प्रभावी बनवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या उद्देशाने, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवली जात आहे, जेणेकरून अधिक रुग्णांना आधुनिक निदान आणि उत्तम उपचारांचा लाभ घेता येईल..Farmers Scheme: शेतकरी कर्जमाफीला पुन्हा ब्रेक! राज्य सरकारकडून मोठे अपडेट; जाणून घ्या नेमकं कारण.त्यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील लोकांपर्यंत या योजनेचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी, योजनेशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयांच्या पात्रता निकषांमध्ये आवश्यक बदल केले जातील. यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना उपचार सुविधा मिळवणे अधिक सुलभ होईल. आरोग्यमंत्र्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, राज्य सरकार सर्व प्रकारच्या धर्मादाय रुग्णालयांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे..हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का? पाच महिन्यांत ३१३ शेतकऱ्यांनी संपवलं जीवन, सर्वाधिक संख्या यवतमाळमध्ये....जेणेकरून अधिकाधिक रुग्णालयांमध्ये पात्र रुग्णांना दर्जेदार आणि मोफत उपचार सुविधा उपलब्ध करून देता येतील. नागरिकांना उत्तम सुविधा देण्यासाठी सरकार महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. महाराष्ट्रातील जनतेपर्यंत थेट लाभ पोहोचवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना योजनेचा लाभ घेणे अधिक सोपे होईल. लोक या उपक्रमाचे कौतुक करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.