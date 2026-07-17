Maharashtra Government: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; २५ लाख कुटुंबांना मिळणारी मोफत साडी यंदापासून बंद; 'कॅप्टिव्ह मार्केट योजना' गुंडाळली

मुंबई : ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून ९२ लाख अपात्र नावे वगळण्यात आल्याची चर्चा ताजी असतानाच, राज्य सरकारने राज्यातील गरीब महिलांना आणखी एक मोठा दणका दिला आहे. अंत्योदय रेशनकार्डधारक कुटुंबांना दरवर्षी एक साडी मोफत देण्याची ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ अखेर सरकारने गुंडाळली आहे. या संदर्भात वस्त्रोद्योग विभागाने गुरुवारी शासन निर्णय जारी केला असून, चालू आर्थिक वर्षापासून ही योजना पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २५ लाख गरीब कुटुंबांना मिळणारी मोफत साडी आता बंद होणार आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत जून २०२३ मध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेनुसार, राज्यातील अत्यंत गरीब समजल्या जाणाऱ्या अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांतील महिलांना वस्त्रोद्योग विभागामार्फत यंत्रमागावर विणलेली एक साडी दरवर्षी सणासुदीच्या काळात मोफत दिली जात होती..दरवर्षी २५ लाख कुटुंबांपर्यंत ही साडी पोहोचवण्यासाठी शासनाकडून सुमारे १०० कोटी रुपयांचा खर्च केला जात होता. सलग तीन वर्षे यशस्वीपणे राबविल्यानंतर आता चौथ्या वर्षात ही योजना तडकाफडकी बंद करण्यात आली आहे. यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेली आणखी एक योजना बंद झाली आहे..वस्त्रोद्योग विभागाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, सध्या विभागांतर्गत अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. विविध घटकांना दिले जाणारे आर्थिक साहाय्य, प्रस्तावित योजनांचा आर्थिक भार आणि शासनाची इतर वित्तीय दायित्वे या सर्व बाबींचा समग्र विचार करता, ही ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ पुढील आर्थिक वर्षात सुरू ठेवणे व्यवहार्य आणि सयुक्तिक नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. वाढत्या आर्थिक बोजाचे कारण पुढे करत अखेर या योजनेच्या समाप्तीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.अनुदानित योजनांवर टांगती तलवारराज्य सरकारने १०० टक्के अनुदानाच्या अनेक मोठ्या योजना सुरू केल्या असून त्यावर हजारो कोटी रुपयांची उधळपट्टी होत आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडत असून अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालातही राज्यातील या अवाजवी वित्तीय भारावर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर, शासनावरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आता टप्प्याटप्प्याने इतर १०० टक्के अनुदानित योजनांनाही कात्री लावली जाण्याची शक्यता वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्रांकडून वर्तवली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.