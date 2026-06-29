Thane News: भाईंदर-ठाणे प्रवास होणार वेगवान! कॉरिडॉर प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; ट्रॅफिक जामला ब्रेक मिळणार, कसा असेल मार्ग?

मुंबई : भायंदर-घोडबंदर रस्त्यावरील वाहतूक सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने १५.४४ किमी लांबीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. २२ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या या प्रकल्पासाठी अंदाजे १७,०३६ कोटी रुपये खर्च येईल. यामध्ये भाईंदर खाडीवरील ९.५८ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग आणि फाउंटन हॉटेल ते गायमुख पर्यंतच्या ५.८६ किलोमीटर लांबीच्या भुयारी मार्गाचा समावेश असेल..प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, भाईंदर, ठाणे आणि गायमुख दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ ३० मिनिटे ते एक तासावरून कमी होऊन केवळ काही मिनिटांवर येण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे बोरिवली-दहिसर मार्गावरील वाहतूक कोंडीही कमी होईल आणि मुंबईहून ठाण्याकडे प्रवास करणाऱ्या वाहनांना एक जलद पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल. या प्रकल्पामध्ये ५७.३६ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाईल, जी एमएमआरडीएला (MMRDA) देण्यात आली आहे..Mumbai Poison Capsule: वैयक्तिक सूडातून विषारी कॅप्सूल, वैवाहिक आयुष्याला समाज जबाबदार असल्याचा समज, १५ हजार गोळ्या वाटण्याचा कट.बाधित कुटुंबांचे एमएमआरडीएने पुरवलेल्या घरांमध्ये पुनर्वसन केले जाईल किंवा नियमांनुसार त्यांना एकरकमी नुकसान भरपाई दिली जाईल. हा प्रकल्प 'बांधा, चालवा आणि हस्तांतरित करा' या मॉडेलवर विकसित केला जाईल. प्रकल्पाच्या खर्चापैकी ४० टक्के रक्कम व्यवहार्यता तफावत निधीतून दिली जाईल, ज्यामध्ये केंद्र सरकारचा २% आणि राज्य सरकारचा २०% वाटा असेल. या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएची एकमेव नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांना १५ दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे एक कालबद्ध कृती आराखडा सादर करणे आवश्यक आहे..जरी या प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असली तरी त्याचे बांधकाम पूर्ण होण्यास अंदाजे पाच वर्षे लागतील असा अंदाज आहे. जवळपास नऊ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, कुर्ल्यातील एलबीएस रोडजवळील मिठी नदीवरील बहुप्रतिक्षित स्कायवॉक अखेर पूर्ण झाला आहे. हा प्रकल्प २०१७ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका डॉ. सईदा खान यांनी बीएमसीच्या पूल विभागाला पत्र लिहून सुरू केला होता..Mumbai News: सहा महिने पोटदुखी, पण हिमोग्लोबिनची कमतरता मानून दुर्लक्ष; नंतर 21 वर्षीय तरुणीच्या तपासणीत धक्कादायक सत्य समोर आलं.मात्र, विविध सरकारी विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळण्यास झालेल्या विलंबामुळे आणि कोविड-१९ महामारीमुळे बांधकाम वेळेवर सुरू होऊ शकले नाही. आता, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्याने स्थानिक रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक आणि स्थानिक नगरसेविका डॉ. सईदा खान यांनी स्कायवॉकचे उद्घाटन केले. हा स्कायवॉक एलबीएस रोडला श्रीकृष्णा चौकाशी जोडतो, ज्यामुळे पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि सोयीस्कर मार्ग उपलब्ध होतो. लोकांना आता लांबचा वळसा घ्यावा लागणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.