मुंबई

अवैध मासेमारी करणाऱ्यांनो सावधान! महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर आता ड्रोनची नजर राहणार; सरकारचा नवा प्लॅन लागू

Drone surveillance coastal: आता महाराष्ट्राच्या सागरी सीमेवर ड्रोनद्वारे बारकाईने पाळत ठेवली जाणार आहे. अवैध मासेमारी करणाऱ्यांना शिक्षा केली जाईल. नितेश राणेंनी गस्ती नौका आणि सुरक्षा रक्षक तैनात करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Government Action On Illegal Fishing

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

महाराष्ट्राची सागरी सीमा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि अवैध मासेमारीला कठोरपणे आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी किनारी सुरक्षा आणि सर्वेक्षण कार्य अधिक प्रभावी करण्यासाठी विभागाला तातडीने १० नवीन आधुनिक ड्रोन खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

maharashtra
Mumbai
nitesh rane
fishing
Fishing Business
Mahayuti

