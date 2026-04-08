अवैध मासेमारी करणाऱ्यांनो सावधान! महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर आता ड्रोनची नजर राहणार; सरकारचा नवा प्लॅन लागू

महाराष्ट्राची सागरी सीमा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि अवैध मासेमारीला कठोरपणे आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी किनारी सुरक्षा आणि सर्वेक्षण कार्य अधिक प्रभावी करण्यासाठी विभागाला तातडीने १० नवीन आधुनिक ड्रोन खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. .मंत्रालयात झालेल्या एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीदरम्यान, मंत्री नितेश राणे यांनी 'महाराष्ट्र सागरी मत्स्यव्यवसाय नियमन अधिनियम १९८१' च्या अंमलबजावणीच्या स्थितीचा आढावा घेतला. मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, सध्या वापरात असलेल्या नऊ ड्रोनच्या साहाय्याने सर्वेक्षण कार्य यशस्वीपणे पार पाडले जात आहे, परंतु सागरी सीमेची विशालता पाहता ही संख्या अपुरी आहे. अतिरिक्त १० ड्रोनच्या आगमनाने सर्वेक्षण कार्य अधिक अचूक आणि पारदर्शक होईल, यावर राणे यांनी भर दिला..त्यांनी विभागाला या ड्रोनच्या खरेदीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आणि नवीन गस्ती नौका खरेदी करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. सागरी परिसंस्थेला हानी पोहोचवणाऱ्या अवैध एलईडी मासेमारीबद्दल चिंता व्यक्त करत, मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना इशारा दिला. एलईडी वापरण्याची परवानगी नसलेल्या बोटींची व्यापक तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच, प्रत्यक्ष क्षेत्रात अचानक छापे टाकण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले..सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला . राज्याच्या किनारपट्टीवरील ९१ संवेदनशील बंदरांवर सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत सुरक्षा रक्षक आणि पर्यवेक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. याव्यतिरिक्त, विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठीच्या नवीन भरती प्रक्रियेचा आणि 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने'अंतर्गत 'सागर मित्रां'च्या नियुक्तीचाही आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला मत्स्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. रामास्वामी एन., आयुक्त प्रेरणा देशभर्तार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.