Pik Vima Yojana: शेतकऱ्यांना दिलासा! पीक विमा योजनेत मुदतवाढ, कधीपर्यंत आणि कसा कराल अर्ज?

मुंबई : राज्यभरातून मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अर्जापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 'प्रधानमंत्री पीक विमा योजने'त सहभागी होण्याची अंतिम मुदत आता १० ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ जुलैपर्यंत होती. एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी केले आहे..राज्यभरातून आतापर्यंत ६१ लाख ८२ हजार २१८ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. यामध्ये मराठवाड्यातून सर्वाधिक, तर कोकण विभागातून सर्वात कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, कोकण विभागातून १,०२,३३५, नाशिक ३,३३,३८५, पुणे ६,०७,६६३, कोल्हापूर २,४०, २५३, छत्रपती संभाजीनगर १३,२५,०००, लातूर २,४२,८२६, अमरावती ६,९१,९७३ आणि नागपूर विभागातून ४,५३,३८३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे..Mumbai News: मुंबईवर आता सीसीटीव्हीची नजर, उघड्यावर कचरा फेकणाऱ्यांना दणका; महापालिकेचा मोठा निर्णय.तांत्रिक अडचणी किंवा कागदपत्रांची पूर्तता न करू शकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीएम पीक विमा योजनेची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील एकही पात्र शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, ही सरकारची भूमिका आहे.- दत्तात्रेय भरणे, कृषी मंत्री.Raj Thackeray: मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरातून दरवर्षी १८ कोटी रुपयांची चोरी, राज ठाकरेंचा आरोप; काय म्हणाले?.अर्ज कसा करावा?पीक कर्जदार शेतकरी: संबंधित बँकेशी संपर्क साधून अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करा.बिगर कर्जदार शेतकरी: PMFBY Crop Insurance App, अधिकृत संकेतस्थळ www.pmfby.gov.in किंवा जवळच्या सेवा केंद्रामार्फत अर्ज करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.