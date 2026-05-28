Fishing Ban: मच्छीमारांसाठी महत्त्वाची बातमी! महाराष्ट्रात मासेमारी बंद राहणार; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने मान्सूनच्या हंगामात सागरी मासेमारीवर बंदी घातली आहे. ही बंदी १ जून ते ३१ जुलै २०२६ पर्यंत लागू राहील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. मत्स्यपालन विभागाने या संदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे. मत्स्यपालन विभागाच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीपासून १२ सागरी मैलांच्या आत यांत्रिक आणि यंत्रचलित बोटींनी मासेमारी करण्यास मनाई आहे..महाराष्ट्र सागरी मत्स्यव्यवसाय नियमन (सुधारणा) अधिनियम, २०२१ अन्वये, पावसाळ्यात समुद्रात जाणाऱ्या मासेमारी बोटींवर कडक कारवाई केली जाईल. सर्व मच्छीमार, बोटींचे मालक आणि खलाशी यांना शासकीय आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुंबई शहराच्या मत्स्यव्यवसाय सहायक आयुक्तांनी सर्व संबंधितांना शासकीय नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. .पावसाळ्यात समुद्र खवळलेला असतो आणि मासेमारी करताना अपघात होण्याची शक्यता असते. हा माशांचा प्रजननाचा हंगामही आहे. मासेमारीवर बंदी घातल्याने मत्स्यसंपत्तीच्या संवर्धनास मदत होते. मत्स्य विभागाच्या मते, या निर्णयामुळे भविष्यात मच्छिमारांना अधिक मासे आणि नफा मिळेल याची खात्री होईल..बुधवारी संध्याकाळी खार दांडा समुद्रकिनाऱ्याजवळ मासेमारीची बोट उलटून एक भीषण अपघात घडला. या घटनेत दोन जण बुडून मरण पावले. त्यापैकी ५५ वर्षीय अशोक किशन राठोड यांचा मृत्यू झाला, तर ३२ वर्षीय केतन राठोड यांना उपचारानंतर रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. हा अपघात खार पश्चिममधील वारीन पाडा दीपगृहाजवळ समुद्रात सायंकाळी ६:१५ च्या सुमारास घडला.