IAS transfers: महाराष्ट्रात मोठा प्रशासकीय फेरबदल! १२ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; माजी DGP रश्मी शुक्लांवर नवी जबाबदारी

महाराष्ट्र सरकारने प्रशासकीय फेरबदलात १२ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. सिडकोचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांची धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुद्गल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना नवीन भूमिका देण्यात आली आहे. त्यांची लोकायुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, ओ.पी. गुप्ता आणि सुवर्णा केवले यांचीही लोकायुक्त सदस्य म्हणून निवड झाली आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री, विधान परिषद अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष आणि अनिल परब यांच्यात झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत या तीन नावांना मंजुरी देण्यात आली..Shiv Sena Crisis: ठाकरे गटात महाभूकंप! ६ खासदारांनी का फिरवली पाठ? असंतोषाच्या 'या' ८ ठिणग्यांनी पेटवली बंडाची मशाल.ओ.पी. गुप्ता आणि सुवर्णा केवले यांचीही लोकायुक्त सदस्य म्हणून निवड झाली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, सिडको, एमएमआरडीए, एमआयडीसी आणि बीएमसी यांसारख्या प्रमुख संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. सामान्य प्रशासन विभागाने (जीएडी) जारी केलेल्या बदली आदेशानुसार, नगरविकास, उद्योग, आरोग्य, वन आणि जिल्हा प्रशासन विभागांतील अधिकाऱ्यांना नवीन जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत..राज्यातील भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यासाठी लोकायुक्त संस्थेची संकल्पना राबविण्यात आली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या जनआंदोलनानंतर २०२४ साली राज्यात लोकायुक्त हे पद निर्माण करण्यात आले. संस्थेच्या इतर सदस्यांच्या आणि संबंधित पदांच्या नियुक्तीस विलंब झाल्यामुळे त्याचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकले नाही..महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पी. वेलरासू यांची महसूल आणि वन विभागात सचिव (वन) या पदावर बदली करण्यात आली आहे. सरकारने आयएएस अधिकारी अश्विनी जोशी यांची एमएमआरडीए, दीपेंद्र सिंह कुशवाहा यांची एमआयडीसी, अश्विन मुदगल यांची सिडको, कादंबरी बाळकावडे यांची उद्योग संचालनालय आणि संजय काटकर यांची राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) सारख्या प्रमुख संस्थांमध्ये बदली केली आहे..Raigad Crime: शुल्लक कारणावरून वाद, तरुण संतापला, आधी तरुणीचा गळा आवळला नंतर...; भयानक घटनेने खळबळ .यासोबतच, सरकारने झेनिथ चंद्र डोंथुला आणि अनय नवंदर यांची अनुक्रमे गोंदिया आणि अकोला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून नियुक्ती केली आहे, तर बी. सरवणन आणि लघिमा तिवारी यांना अनुक्रमे किनवट (नांदेड) आणि तळोडा (नंदुरबार) येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे (आयटीडीपी) प्रकल्प अधिकारी बनवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.