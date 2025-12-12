Ro-Ro Boat: ‘रो-रो’साठी कोट्यवधींचा हट्ट! देशात प्रथमच सरकारकडून आर्थिक मदतीचा प्रयोग

नितीन बिनेकरमुंबई : गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी संपूनही सुरू न होऊ शकलेल्या मुंबई ते कोकण रो-रो बोटसेवेसाठी आता राज्य सरकार थेट आर्थिक मदतीचा मार्ग स्वीकारण्याच्या तयारीत आहे. प्रवासी तिकीट दर आणि प्रचंड इंधनखर्च यांचा ताळमेळ जुळत नसल्याने ही सेवा व्यावसायिकदृष्ट्या परवडत नाही, असा निष्कर्ष निघाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ (व्हीजीएफ) देण्याचा विचार करीत आहे. विशेष बाब म्हणजे, आजवर देशात कोणत्याही प्रवासी बोटसेवेला राज्य सरकारकडून थेट आर्थिक मदत देण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रात मात्र काही मंत्र्यांच्या हट्टापायी हा नवा प्रयोग केला जात असल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे..रो-रो बोटीच्या एका फेरीसाठी १८ ते २० हजार लिटर डिझेल आणि सुमारे २० लाख रुपयांपर्यंत होणारा खर्च पाहता, सध्याच्या तिकीट दरांत ही सेवा चालवणे अशक्य आहे. प्रवाशांना परवडणारे दर ठेवले तर ऑपरेटर तोट्यात जातो आणि खर्च भागवायचा प्रयत्न केला तर तिकीट दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातात. .Mumbai News: मुंबईतील ओसी नसलेल्या २० हजार इमारतींना मिळणार दिलासा; सुधारीत भोगवटा अभय योजनेची एकनाथ शिंदेंकडून घोषणा.या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकार थेट आर्थिक मदत देण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. ‘या प्रस्तावासंदर्भात महाराष्ट्र सागरी महामंडळाकडून अंतर्गत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. रो-रो सेवा सुरू झालीच पाहिजे, या भूमिकेतून व्हीजीएफ किती, किती काळासाठी आणि कोणत्या अटींवर द्यायची, याचा अभ्यास सुरू आहे,’ असे सागरी महामंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. .ही मदत न दिल्यास सेवा सुरू होणार नाही आणि दिल्यास देशात नवा पायंडा पाडणारा निर्णय ठरेल, अशी स्थिती आहे. गणेशोत्सवाच्या तोंडावर रो-रो बोटसेवेचे वेळापत्रक, तिकीट दर जाहीर करत मोठ्या आश्वासनांची खैरात करण्यात आली होती..ज्या रो-रो सेवेची २०१४पासून सतत घोषणा होतेय, ती आजही सरकारी कागदपत्रे, सल्लागार अहवाल आणि आर्थिक पॅकेजमध्येच अडकलेली आहे. आता व्हीजीएफ देऊन तरी सेवा सुरू होईल की हेही आणखी एक गाजर ठरेल, असा प्रश्न कोकणवासीय विचारत आहेत. सरकारने स्पष्ट निर्णय घेतला नाही, तर पुढील वर्षी ही तारीख पुन्हा एकदा निव्वळ आश्वासन म्हणून इतिहासात जमा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..‘सवलत देणे योग्य आहे का?’एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो आहे की, एखादी प्रवासी सेवा चालवण्यासाठी सरकारने थेट कोट्यवधी रुपयांची मदत करावी का? मुंबई-गोवा महामार्ग, कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण, बंदर विकास यांसारखी किमान पायाभूत कामे अपूर्ण असताना केवळ एक बोटसेवा चालवण्यासाठी विशेष सवलत देणे योग्य आहे का, असा प्रश्न करून जाणकारांकडून टीका होत आहे..Eknath Shinde: मुंबई पागडीमुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा.मुंबई-गोवा महामार्ग अपूर्ण आहे. कोकणातील लोकांना खरा दिलासा देणारे काम बाजूला ठेवून मंत्रीमहोदय महागड्या रो-रो बोटीच्या मागे लागले आहेत. आर्थिक गणित जुळत नसल्याने सरकारी खजिन्यातून व्हीजीएफ देण्याची तयारी सुरू आहे. म्हणजे मंत्र्यांच्या हट्टासाठी जनतेच्या पैशांची कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होत आहे. गणेशोत्सवात मोठे दावे करणारे तेच मंत्री आता मौनात गेले. आधी महामार्ग पूर्ण करा, मग रो-रोची स्वप्ने दाखवा.- नाना पटोले, आमदार, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.