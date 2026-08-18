Third Mumbai: १२४ गावात उभं राहणार नवं शहर, सिंगापूरच्या धर्तीवर उभारणार मुंबई ३.०; राज्य सरकारचा मास्टरप्लान

मुंबई : मुंबई शहर आणि नवी मुंबईनंतर सरकार आता तिसरी मुंबई उभारण्याच्या तयारीत आहे. वांद्रे, अंधेरी, वारली, कुर्लापासून मीरारोड, विरार, वसईपर्यंत वासलेल्या मुंबई शहरानंतर आता आणखी सिंगापूरसारखे नवे शहर उभारले जाणार आहे. राज्य सरकार स्मार्ट शहर विकसित करण्याच्या तयारीत आहे. ज्याला कर्नाळा-साई-चिरनार म्हणजेच केएससी न्यू टाऊन किंवा तिसरी मुंबई असे नाव देण्यात आले आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसरी मुंबई उभारण्याबाबत मोठी घोषणा केली. ज्यामध्ये खाजगी कंपन्या महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांच्या मदतीने उरण, पेन आणि पनवेल तालुक्यांसह रायगड जिल्ह्यातील १२४ गावांना एकत्र करून तिसरी मुंबई बांधली जाणार आहे. हे शहर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून ०.२५ किलोमीटरच्या आत असेल. जेथे २१ किलोमीटर लांबीचा अटल सेतू पूर्ण झाल्यावर, दक्षिण मुंबईतून येथे २० ते २५ मिनिटांत पोहोचता येणे शक्य होणार आहे..Mumbai Crime: दीड वर्षाच्या बाळाची ५ लाखात विक्री, बापाचं धक्कादायक कृत्य, मामाला संशय अन्...; मुंबईतील भयंकर कांड उघड.मुंबई ३.० कुठे उभारणार?दक्षिण-मध्य मुंबईपेक्षा मोठी, नवी मुंबईपेक्षा अधिक हाय-टेक आणि वेगवान तसेच सिंगापूर आणि हाँगकाँगप्रमाणे एक जागतिक आर्थिक केंद्र 'तिसरी मुंबई' उभारली जाणार आहे. या मास्टरप्लॅनमध्ये १०४ चौरस किलोमीटरचे टाउनशिप आणि औद्योगिक कॉरिडॉर असतील. उर्वरित क्षेत्र जंगल, हरित क्षेत्रे आणि ग्रामीण वस्त्यांचे असेल..त्याचबरोबर वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्सप्रमाणेच, येथे एक भव्य व्यावसायिक आणि आर्थिक केंद्र असणार आहे. ज्यामध्ये डेटा सेंटर पार्क, आयटी हब, लॉजिस्टिक्स आणि पोर्ट हब (जेएनपीटीजवळ), तसेच एक जागतिक शिक्षण केंद्र आणि आरोग्यसेवा केंद्राचाही समावेश असणार, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले..मुंबईचे क्षेत्रफळ किती आहे?मुंबई - ४३७.७१ चौ.किमी - १.५ कोटीनवी मुंबई - ३४३.७ चौ.किमी - ३०-३५ लाखतिसरी मुंबई - ३२३.४४ चौ.किमी(२०४० पर्यंतच्या लोकसंख्येचा अंदाज).रचना कशी असेल?तिसऱ्या मुंबईची रचना २.५ ते ३ दशलक्ष लोकांच्या क्षमतेनुसार केली जात आहे. येथे एअरोट्रोपोलिस, डेटा सेंटर्स, व्यावसायिक केंद्रे आणि लॉजिस्टिक्ससाठी दररोज १.० ते १.५ दशलक्ष मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल. तिसऱ्या मुंबईचा विकस मोठ्या इमारतींऐवजी १५-मिनिटांचे स्मार्ट सिटी आणि ग्रीनफिल्ड मॉडेल वापरून केला जाणार आहे, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी टाळता येणार आहे..Kalyan Politics: ठाकरे गटाचा कल्याणचा किल्ला ढासाळला! पदाधिकाऱ्यांसह शेकडो कार्यकर्त्यांचा शिंदेसेनेत प्रवेश.मुंबई ३.० कनेक्टिव्हिटीअटल सेतू (एमटीएचएल) शिवडीहून मुंबई मुख्य शहरात थेट प्रवेश देईल.नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (एनएमआयए) शहराचे मुख्य केंद्रस्थान असेल.पनवेल-कर्जत रेल्वे कॉरिडॉरद्वारे उपनगरीय लोकल ट्रेनची कनेक्टिव्हिटी मिळेल.विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉरद्वारे ते उत्तर-दक्षिण एमएमआरला जोडले जाईल.मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गामुळे पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जलद कनेक्टिव्हिटी मिळेल..अंतर कमी होणारनवी मुंबईमध्ये वाशी, बेलापूर, खारघर आणि पनवेल येथे नवीन मोठ्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक पार्कसाठी मोकळ्या जमिनीची मर्यादित उपलब्धता आहे.२१.८ किमी लांबीच्या मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक (अटल सेतू) च्या बांधकामामुळे दक्षिण मुंबई आणि रायगड जिल्हा (उरण-पेन-पनवेल) दरम्यानचे अंतर २० मिनिटांनी कमी होईल.यामुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आसपासच्या लॉजिस्टिक्स, विमान वाहतूक केंद्रे आणि जागतिक व्यावसायिक केंद्रांची प्रचंड मागणी पूर्ण होईल..कधी पूर्ण होणार?तिसऱ्या मुंबईचा पहिला टप्पा २०२८ ते २०३० दरम्यान पूर्ण होऊ शकतो. या शहराला पूर्ण विकसित महाशहराचा दर्जा मिळायला २०३८ ते २०४० पर्यंतचा काळ लागू शकतो. हे शहर कमीत कमी प्रदूषणासह, स्मार्ट ड्रेनेज आणि पाणी आकारणी यांसारख्या सुविधांसह बांधले जाणार अशी माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.