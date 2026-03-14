new IT park proposal in Purandar Pune

Purandar IT Park Plan : पुण्याच्या IT क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार! 572 हेक्टर जमिनीवर सरकारचा मोठा मास्टरप्लॅन, पुरंदरमध्येही IT पार्कसाठी सरकार सकारात्मक

Hinjawadi Traffic and Infrastructure Concerns Affect IT Companies : हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे आयटी कंपन्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी पुरंदर तालुक्यात नवीन आयटी पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाने सकारात्मकपणे विचाराधीन ठेवला असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
मुंबई : हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे आयटी कंपन्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी पुरंदरमध्ये आयटी पार्क उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक (Maharashtra government Purandar IT park plan) आहे. महसूल विभागाची प्रक्रिया पूर्ण होताच, जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करून प्रकल्पाची कार्यवाही वेगाने केली जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत (Dr. Uday Samant) यांनी विधानसभेत दिली.

