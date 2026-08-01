मुंबई

Print Newspaper Closed: वृत्तपत्र खरेदीबाबत सरकारचा २४ तासांत यू-टर्न, ई-पेपर लागू करण्याची अट मागे

Print Newspaper Supply In Ministers Offices: शासनाने उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांनी वृत्तपत्रांऐवजी केवळ ई-पेपर व नियतकालिके विकत घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र यावर अवघ्या २४ तासांत सरकारचा यू-टर्न घेतला आहे.
Print Newspaper Supply In Ministers Offices

Print Newspaper Supply In Ministers Offices

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांनी वृत्तपत्रांऐवजी केवळ ई-पेपर व नियतकालिके विकत घेण्याबाबतच्या निर्णयात राज्य सरकारने अवघ्या २४ तासांत अंशतः बदल करत आपल्याच निर्णयावर 'यू-टर्न' घेतला. त्यामुळे आता सर्वच मंत्र्यांना ऑनलाइन किंवा मुद्रित अशा कोणत्याही प्रकारच्या सदस्यत्वाचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे.

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