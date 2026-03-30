कर्जमाफीसाठी अजून थोडं थांबा! शेतकऱ्यांना दिलासा, पण प्रतीक्षा कायम; बावनकुळेंनी सांगितलं विलंबाचं खरं कारण

महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'बाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या प्रक्रियेस काही कालावधी लागणार असला, तरी शासन आपल्या वचनाशी ठाम आहे आणि पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ लवकरच मिळेल. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढे माहिती दिली की, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे, २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. .या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेली समिती कर्जमाफीचे निकष आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची बारकाईने तपासणी करत आहे. सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणे हेच आहे, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ज्यांच्याकडे गाडी, बंगला किंवा फार्महाऊस आहे, ते या योजनेच्या लाभास पात्र ठरणार नाहीत, असे त्यांनी निःसंदिग्ध शब्दांत नमूद केले..कोस्टल कॉरिडॉरमुळे नकाशा बदलणार! अटल सेतू आता अलिबागकडे वळणार; नवा मार्ग कसा असणार? .त्यांनी सांगितले की, कर्जमाफी योजनेचा राज्यातील सुमारे २८ ते ३० लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे राज्य सरकारवर सुमारे ३५,००० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडेल, असा अंदाज आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त होताच ही प्रक्रिया गतीमान केली जाईल, असे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले. प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे आणि अफवांना आळा घालणे भूसंपादनासंदर्भात शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, सरकारने ५७ नवीन मध्यस्थांची नियुक्ती केली आहे..हे मध्यस्थ पुढील तीन महिन्यांत २८,००० प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढतील. याव्यतिरिक्त, इंधनाच्या तुटवड्याबाबतच्या बातम्या केवळ अफवा असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. कर्जमाफीव्यतिरिक्त, महसूल मंत्र्यांनी सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणांबाबतच्या सरकारच्या धोरणाचेही स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी अशी घोषणा केली की, २०११ पूर्वी सरकारी जमिनीवर बांधलेली आणि १५०० चौरस फुटांपर्यंत क्षेत्र व्यापणारी घरे नियमित केली जातील. या उपक्रमामुळे राज्यभरातील सुमारे १५ लाख लोकांना मालकी हक्क प्राप्त होतील. या पट्ट्यांची नोंदणी केवळ १,००० रुपयांच्या नाममात्र शुल्कात केली जाईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे..१५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील अतिक्रमणे मात्र हटवली जातील. शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या भूसंपादनाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, सरकारने ५७ नवीन लवाद नियुक्त केले आहेत; हे लवाद पुढील तीन महिन्यांत २८,००० प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढतील. याव्यतिरिक्त, बावनकुळे यांनी देशात लॉकडाऊन लागू होणार असल्याबाबतच्या आणि इंधनाच्या तुटवड्याबाबतच्या बातम्यांना केवळ अफवा ठरवले, तसेच जनतेला घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले.