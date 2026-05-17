POSH Act Maharashtra:‘पॉश कायदा’ अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; अंगणवाडी सेविकांनाही तपासणी अधिकार..

मुंबई : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या 'पॉश कायदा २०१३' च्या अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी विविध स्तरांवरील शासकीय अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. यामध्ये अंगणवाडी सेविकांसोबतच स्वयंसेवी संस्थांनाही तपासणीचे अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित व आश्वासक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी 'पॉश कायदा २०१३' अंतर्गत राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले. या कायद्याची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी अंतर्गत आणि स्थानिक समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे. ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा १० पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत, तिथे आस्थापना प्रमुखाने 'अंतर्गत समिती' स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसेच, ज्या ठिकाणी १० पेक्षा कमी कामगार कार्यरत आहेत, त्यांच्या तक्रार निवारणासाठी 'स्थानिक समित्या' स्थापन करण्यात आल्या आहेत..या अधिनियमांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याचे उपजिल्हाधिकारी यांना 'जिल्हा अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तर पुणे येथील महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या आयुक्तांना 'राज्यस्तरीय समन्वय अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.....तर दंडात्मक कारवाईतपासणीदरम्यान कायद्याचे उल्लंघन किंवा समित्यांच्या स्थापनेबाबत त्रुटी आढळल्यास, तपासणी अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार ''आस्थापनांवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. या तपासणीमुळे कायद्याचे बळकटीकरण होऊन तक्रारदार महिलांना योग्य आणि वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास परिपत्रकात व्यक्त करण्यात आला..अशी कार्यपद्धतीया मोहिमेसाठी परिपत्रकात स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. राज्य समन्वय अधिकारी हे तपासणीची पद्धती, कार्यक्षेत्र विभागणी आणि उद्दिष्टे निश्चित करतील. त्यांच्या निर्देशानुसार विभागीय उपायुक्त या तपासणीचे संनियंत्रण करतील. ग्रामीण भागात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आणि जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी हे समन्वयाने तपासणीचे उद्दिष्ट व आस्थापना निश्चित करतील. नागरी भागात ही जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांच्याकडे असेल. तपासणीसाठी अंगणवाडी मुख्य सेविका व पर्यवेक्षिका यांच्या सेवांचा उपयोग केला जाईल आणि ही तपासणी दिलेल्या सूचीनुसारच केली जाईल..असे असतील अधिकारीराज्यातील खासगी, सरकारी, निमसरकारी आस्थापना आणि महामंडळांची आस्थापनांचू तपासणी करणारे प्राधिकृत अधिकारीजिल्हा अधिकारीमहिला व बाल विकास आयुक्तालय स्तरावरील अधिकारी व कर्मचारीविभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास)जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारीजिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (जिल्हा परिषद)बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी, ग्रामीण, आदिवासी)जिल्हा परिवीक्षा अधिकारी व सर्व परिवीक्षा अधिकारीजिल्हा समन्वय अधिकारी (माविम)संरक्षण अधिकारी (जिल्हा व तालुका स्तर)अंगणवाडी मुख्य सेविका व पर्यवेक्षिकाशासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे शासन नियुक्त अधीक्षक किंवा अधीक्षिका