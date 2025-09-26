Anganwadi Sevika: अंगणवाडी सेविकांसाठी गुडन्यूज! सरकार देणार दिवाळी गिफ्ट; खात्यात जमा होणार 'इतके' रुपये

मुंबई : राज्यातील अंगणवाडी सेविकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. येत्या दिवाळीत सरकार अंगणवाडी सेविकांना भाऊबीज भेट देणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे यंदाची दिवाळी अंगणवाडी सेविकांची गोड होणार आहे. .सरकारकडून महिला, विद्यार्थी, शेतकरी, तरुण तसेच दिव्यांग व्यक्ती अशा अनेकांसाठी विविध योजना काढल्या आहेत. तसेच अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यासाठी देखील राज्यातील एकात्मिक बालविकास सेवा योजना काढली आहे. त्या अंतर्गत मानधन तत्वावर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना सरकार भाऊबीज भेट म्हणून प्रत्येकी दोन हजार रुपये देणार आहे..Thane Traffic: ठाण्यात चार तास कोंडी! अंतर्गत रस्ते, घोडबंदर मार्गावर वाहनांची ‘जत्रा’.महिला आणि बालविकास विभागाने अंगणवाडी सेविकांबाबत हा निर्णय घेतला असून यासाठी ४० कोटी ६१ लाख ३० हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. अंगणवाडी सेविकांना ही भाऊबीज भेट दिवाळीपूर्वी मिळणार आहे. तसेच या निर्णयाचा लाभ राज्यातील १ लाख १० हजाराहून अधिक अंगणवाडी सेविका तसेच मदतनीस यांना होणार आहे..दरम्यान, या योजनेसाठीचा निधी एकात्मिक बालविकास सेवा आयुक्त कार्यालयामार्फत संबंधित कर्मचाऱ्यांना वितरित केला जाणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात असून ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीच्या दोन आठवड्यांमध्ये ही भाऊबीज भेट मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच जिल्हास्तरीय अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, यांच्या देखरेखीखाली लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे..हॉटेल्स आणि ट्रेनमध्ये नेहमी पांढऱ्या चादरी का वापरल्या जातात?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.