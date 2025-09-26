मुंबई

Anganwadi Sevika: अंगणवाडी सेविकांसाठी गुडन्यूज! सरकार देणार दिवाळी गिफ्ट; खात्यात जमा होणार 'इतके' रुपये

Government Scheme: राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना सरकार भाऊबीज भेट देणार आहे. त्यामुळे यंदाची दिवाळी अंगणवाडी सेविकांची गोड होणार आहे.
Anganwadi sevika

Anganwadi sevika

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : राज्यातील अंगणवाडी सेविकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. येत्या दिवाळीत सरकार अंगणवाडी सेविकांना भाऊबीज भेट देणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे यंदाची दिवाळी अंगणवाडी सेविकांची गोड होणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Maharashtra Government
Anganwadi Sevika
Anganwadi
Anganwadi workers
Anganwadi employee
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com