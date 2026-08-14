Naxal Area Development: नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा! बांधकामांवरील अतिरिक्त शुल्क रद्द होणार; विकासाला चालना मिळणार

मुंबई : नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी भागातील विकासकामांना प्राधान्य मिळावे यासाठी या भागातील बांधकामांवर आकारण्यात येणारे अनुक्रमे २० टक्के आणि १० टक्के अतिरिक्त शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे या मागासलेल्या भागात बांधकामे वाढून या भागाचा विकास होण्यास मदत होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .नक्षलग्रस्त भागातील बांधकामांच्या अंदाजपत्रकात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अतिरिक्त २० टक्के शुल्क करण्यात येते. या बांधकामांसाठी आकारण्यात येणारे हे अतिरिक्त २० टक्के शुल्क टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून हे शुल्क २० टक्क्यांऐवजी पाच टक्के करण्यात येणार असून, एक एप्रिल २०२७ पासून ही अतिरिक्त तरतूद पूर्णपणे रद्द होणार आहे..नक्षलग्रस्त भागातील बांधकामांसाठी विशेष सवलत म्हणून राज्य दरसूची २०२२-२३ मध्ये निविदा दरावर अतिरिक्त २० टक्के रक्कम आकारण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, नक्षलग्रस्त भागातील परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याने तसेच या अतिरिक्त शुल्कामुळे प्रकल्पांच्या खर्चात अनावश्यक वाढ होत असल्याने हे शुल्क कमी करून पुढे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. .त्याचबरोबर गडचिरोली हा जिल्हा सर्वाधिक नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जात असल्याने, या जिल्ह्याचा ‘मोस्ट एफ्फेक्टड डिस्ट्रिक्ट या श्रेणीतून लीगसी अँड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट अशा श्रेणीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त २० टक्के शुल्काची आवश्यकता नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.अतिरिक्त वाढ अनावश्यकआदिवासी भागातील बांधकामांवरील अतिरिक्त १० टक्के शुल्क रद्द करण्यात येणार आहे. पूर्वी राज्य दरसूची २०२२-२३ मधील तरतुदीनुसार आदिवासी भागातील बांधकामांच्या अंदाजपत्रकात राज्य दरसूचीपेक्षा १० टक्के अतिरिक्त दर गृहीत धरला जात होता. मात्र, आदिवासी भागातील सध्याच्या सुविधा आणि शासनाच्या बचतीच्या धोरणाचा विचार करता ही अतिरिक्त वाढ आवश्यक नसल्याचे शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर ही वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निणर्यामुळे आदिवासी भागातील बांधकामांसाठी सामान्य क्षेत्राप्रमाणेच राज्य दरसूचीतील दर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी राज्य दरसूची २०२२-२३ मधील संबंधित तरतूद रद्द करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.