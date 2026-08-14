मुंबई

Naxal Area Development: नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा! बांधकामांवरील अतिरिक्त शुल्क रद्द होणार; विकासाला चालना मिळणार

Maharashtra To Remove Extra Fees In Naxal Affected Areas: नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागातील बांधकामांवरीरील २० व १० टक्के अतिरिक्त शुल्क टप्प्याटप्प्याने रद्द; प्रकल्प खर्च कमी होऊन विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा
Construction Costs To Fall In Naxal Affected Areas As Maharashtra Government Removes Additional Charges For Projects

Construction Costs To Fall In Naxal Affected Areas As Maharashtra Government Removes Additional Charges For Projects

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी भागातील विकासकामांना प्राधान्य मिळावे यासाठी या भागातील बांधकामांवर आकारण्यात येणारे अनुक्रमे २० टक्के आणि १० टक्के अतिरिक्त शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे या मागासलेल्या भागात बांधकामे वाढून या भागाचा विकास होण्यास मदत होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

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