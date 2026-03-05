जमीनधारकांना गुड न्यूज! जमीन रूपांतराचा नियम बदलला; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, कुणाला फायदा होणार?

महाराष्ट्रातील लाखो जमीन मालकांना मोठा दिलासा देत, राज्य सरकारने वर्ग-२ जमिनींसाठी (भोगवटे वर्ग-२) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या जमिनींचे पूर्ण मालकी हक्क (वर्ग-१) मध्ये रूपांतर करण्यासाठी लागणारा पाच वर्षांचा प्रतीक्षा कालावधी आता पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे..पूर्वी, सरकारी नियमांनुसार, भाडेपट्ट्यावर किंवा काही अटींवर मिळालेल्या जमिनीचे पूर्ण मालकी हक्क (वर्ग-१) मिळविण्यासाठी किमान ५ वर्षे वाट पहावी लागत असे. या दीर्घ प्रतीक्षेमुळे अनेक विकास प्रकल्प, वैयक्तिक सौदे आणि पुनर्विकास प्रकल्प रखडले. नवीन निर्णयानुसार, जमीन मिळाल्यानंतर लगेचच, मालक आवश्यक शुल्क भरून वर्ग-१ रूपांतरणासाठी अर्ज करू शकतो. पाच वर्षे वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही..पाच वर्षांची अट काढून टाकण्यात आली आहे, परंतु सरकारी तिजोरीत जमा करावयाचा प्रीमियम (नझरणा) अजूनही आवश्यक असेल. हे सध्याच्या रेडी रेकनर दराच्या ५०% ते ७५% (काही प्रकरणांमध्ये, स्थान आणि वापरानुसार ५% ते २०% पर्यंत) पर्यंत असू शकते. प्रीमियम भरल्यानंतरच ७/१२ (सातबारा) मधील 'वर्ग-२' नोंद काढून टाकली जाईल आणि 'वर्ग-१' (पूर्ण मालकी) नोंद केली जाईल..Mumbai Local: लोकलला झाड बांधणं महागात पडलं, रेल्वे सेवेला फटका; प्रशासनाची 6 जणांविरोधात मोठी कारवाई.आता, पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेशिवाय थेट जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात अर्ज करून प्रक्रिया सुरू करता येते. मुंबई आणि पुणे सारख्या शहरांमध्ये गृहनिर्माण संस्था, औद्योगिक आणि व्यावसायिक संकुलांना लक्षणीय फायदा होईल. वर्ग-१ बनल्याने बँक कर्ज मिळवणे, जमीन विकणे किंवा हस्तांतरित करणे सोपे होईल..राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत एक महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात पुढील दोन वर्षांत केवळ १५ दिवसांत जमीन मोजणी पूर्ण करावी अशी व्यवस्था लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच नोंदणी होईल आणि सरकार या दिशेने पुढे जात आहे. परवानाधारक खाजगी सर्वेक्षण संस्थांद्वारे राज्यात लवकरच सर्वेक्षण सुरू होईल. आमदार श्वेता महाले यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली..Mumbai News: दुर्घटनांसाठी जनहित याचिका अयोग्य! मुलुंड मेट्रो अपघातप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे मत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.