जमीनधारकांना गुड न्यूज! जमीन रूपांतराचा नियम बदलला; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, कुणाला फायदा होणार?

Maharashtra land conversion rule: महाराष्ट्र राज्य सरकारने वर्ग २ जमिनीचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी लागणारा पाच वर्षांचा अनिवार्य प्रतीक्षा कालावधी माफ केला आहे. आता प्रीमियम भरून त्वरित अर्ज करता येतात.
महाराष्ट्रातील लाखो जमीन मालकांना मोठा दिलासा देत, राज्य सरकारने वर्ग-२ जमिनींसाठी (भोगवटे वर्ग-२) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या जमिनींचे पूर्ण मालकी हक्क (वर्ग-१) मध्ये रूपांतर करण्यासाठी लागणारा पाच वर्षांचा प्रतीक्षा कालावधी आता पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे.

