Maharashtra farmer Relief: राज्य शासनाचा महत्वाचा निर्णय! सहा लाख ५६ हजार कर्जखात्यांना मिळणार दिलासा; शेतकऱ्यांसाठी ५०० कोटींचा निधी..

मुंबई: ''छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७'' मधील उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे काही काळापासून लाभाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सहा लाख ५६ हजार कर्जखात्यांना आधार मिळणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.

राज्य सरकारने २०१७ मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत एकूण ५० लाख ६० हजार पात्र खात्यांंपैकी ४४ लाख चार हजार खातेदारांना आतापर्यंत लाभ दिला आहे. मात्र, उर्वरित सहा लाख ५६ हजार पात्र कर्जखात्यांना अद्याप लाभ मिळणे बाकी होते.

यापैकी अनेक शेतकऱ्यांनी आणि सहकारी संस्थांनी औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने अधिवेशनात ५९७५.५१ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यापैकी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.

हा निधी पुण्याच्या सहकार आयुक्तांमार्फत बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या पात्र खातेदारांना ऑनलाइन पद्धतीने वितरित केला जाणार आहे. यामध्ये नागपूर, वर्धा, बुलडाणा, नाशिक, जालना, धाराशीव आणि नांदेड या जिल्ह्यांमधील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश आहे.