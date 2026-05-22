मुंबई

Maratha Reservation: मराठा युवकांसाठी खुशखबर! अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला आणखी १५० कोटींचा निधी, जरांगेंच्या आंदोलनाआधी सरकारची मोठी घोषणा..

Annasaheb Patil Corporation 150 crore fund news: मनोज जरांगे यांच्या बेमुदत उपोषणाच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा तातडीचा निर्णय; अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला १५० कोटींची अतिरिक्त तरतूद, मराठा सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना दिलासा
Big Relief for Maratha Youth as State Approves Additional ₹150 Crore Fund

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई: मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला असतानाच सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. नियोजन विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून पहिल्या टप्प्यात हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना मोठा आधार मिळणार आहे.

