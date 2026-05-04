उन्हाच्या झळांत राज्यातील वीज यंत्रणा सतर्क, महावितरणकडून गारव्यासाठी कुलर; विद्युत रोहित्राच्या सुरक्षिततेसाठी खबरदारी

बापू सुळे मुंबई : राज्यात वाढलेल्या तापमानाच्या पाऱ्याने विजेची मागणीही २७-२८ हजार मेगावॉटच्या विक्रमी टप्प्यावर पोहोचली आहे. ओव्हरहीटिंग होऊन विदर्भ, मराठवाड्यातील महावितरणच्या वीज उपकेंद्रांना ताप भरत आहे. त्यामुळे त्यांना थंड करण्यासाठी ठिकठिकाणी (विद्युत रोहित्र)ट्रान्सफॉर्मरला कुलर, एसीची गारेगार हवा देऊन त्याचे तापमान नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न महावितरणकडून सुरू आहेत..सध्या विदर्भ, मराठवाड्यात ४६ अंशांवर तापमान गेले आहे. त्यामुळे वाढलेला उन्हाचा चटका आणि उकड्यामुळे घराघरात एसी, पंखे, कूलर सुसाट आहेत. त्यामुळे वीज केंद्रातून उच्च दाबाची आलेली वीज महावितरणकडून आपल्या वीज उपकेंद्रात विद्युत दाब कमी करून (स्टेपडाऊन) करून वितरण करावे लागत आहे. ही प्रक्रिया दिवसरात्र सुरू असतानाच वाढलेल्या तापमानामुळे उपकेंद्रातील ट्रान्सफॉर्मर तापल्याने निकामी होऊन वीजपुरवठा खंडित होण्याची भीती असते..कुलरची थंड हवावीज उपकेंद्रातील ट्रान्सफॉर्मर सुरक्षित चालावा आणि ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा व्हावा म्हणून मराठवाड्यात धाराशिव, बीड परिसरात तर विदर्भात अकोला, यवतमाळ, अमरावती येथील जास्त भार असलेल्या वीज उपकेंद्रातील ट्रान्सफॉर्मरला कूलरची थंड हवा दिली जात असल्याचे महावितरण मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भारत पवार यांनी स्पष्ट केले..चोवीस तास दक्षवाढलेल्या तापमानामुळे आणि अतिभारित होऊन सातत्याने चालत असलेल्या ट्रान्सफॉर्मरला थंड करण्यासाठी उन्हातच कूलर बसवले आहेत. त्यामुळे कूलरमधील गरम होणारे पाणी सातत्याने बदलावे लागते. त्यासाठी दिवसभर त्यावर लक्ष ठेवावे लागते. कूलर लावलेल्या ठिकाणी महत्त्वाचे काम कर्मचाऱ्यांना दिले असल्याचे महावितरणच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. उकाड्याने वीज ग्राहक आधीच हैराण झाले आहेत. त्यातच तांत्रिक बिघाडामुळे वीजपुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून ही खबरदारी घेतली जात आहे.