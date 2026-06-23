IAS Transfer Maharashtra : राज्यातील पुन्हा आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, आठवड्यात दुसऱ्यांदा बदली, अन्न नागरी पुरवठा, महावितरणमध्ये मोठा बदल

Devendra Fadnavis Government : महाराष्ट्रात मागच्या १ महिन्यापासून प्रशासकीय यंत्रणेत मोठे फेरबदल होताना पहायला मिळत आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून चार वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), महापारेषण, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग तसेच जलसंपदा विभागातील महत्त्वाच्या पदांवर नव्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, आयएएस अधिकारी पी. वेलरासू यांची अवघ्या आठवडाभरात दुसऱ्यांदा बदली झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात त्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..१६ जूनच्या बदली आदेशात अंशतः बदल करत राज्य सरकारने २००२ बॅचचे आयएएस अधिकारी पी. वेलरासू यांची एमएमआरडीएच्या अतिरिक्त महानगर आयुक्तपदी नियुक्ती केली आहे. यापूर्वीच्या आदेशात त्यांना अन्य जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यामुळे एका आठवड्यातच त्यांच्या नियुक्तीत बदल करण्यात आला आहे..महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार यांची मंत्रालयातील अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवपदी बदली करण्यात आली आहे. तर एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (महापारेषण)च्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.जळगाव येथील तापी सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत बोरकर यांची जलसंपदा विभागात सचिव (प्रकल्प समन्वय) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..दरम्यान, गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने आयएएस अधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या एमएमआरडीएमधील नियुक्तीला स्थगिती दिली होती. विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआयआर) कामाशी संबंधित जबाबदारीमुळे आणि निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी न घेतल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या जागी बीएमसीमध्ये नियुक्ती होणाऱ्या प्राजक्ता वर्मा यांनाही अद्याप नवे पद मिळालेले नसून त्या प्रतीक्षेत आहेत..IAS transfers: महाराष्ट्रात मोठा प्रशासकीय फेरबदल! १२ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; माजी DGP रश्मी शुक्लांवर नवी जबाबदारी.यापूर्वी अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुद्गल यांची सिडकोच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती, तर विजय सिंघल यांच्याकडे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आता विक्रम कुमार यांच्या जागी पी. वेलरासू यांची नियुक्ती झाल्यानंतर एमएमआरडीएतील अश्विन मुद्गल यांचे पूर्वीचे पद अद्याप रिक्त असून ते भरणे बाकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.