Mumbai News: राज्यातील आयटीआय कात टाकणार! राज्य मंत्रिमंडळ बैठक, ‘पीएम सेतू योजने’अंतर्गत आधुनिकीकरण होणार..

मुंबई: राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) 'पीएम सेतू योजने'अंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. कुशल मनुष्यबळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी 'पीएम सेतू योजने'तून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे त्यासाठी 'हब अँड स्पोक' प्रारूप विकसित केले जाणार आहे. या योजनेची पुढील वर्षभरात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारचा ५० टक्के राज्य शासनाचा ३३ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा १७ टक्के निधी मिळणार आहे. राज्यात एका क्लस्टरकरिता (१ आयटीआय हब व ४ स्पोक आयटीआय) पाच वर्षांसाठी अंदाजे २४१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यात केंद्र सरकारचे ११२ कोटी रुपये, राज्य शासनाचे ९८ कोटी रुपये आणि उद्योग क्षेत्राचा ३१ कोटी रुपयांचा वाटा असेल. शासनाकडून पाच वर्षांकरिता अपेक्षित ९८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे आयटीआय हब म्हणून विकसित करण्यात येतील. एका आयटीआय हबमध्ये सरासरी चार नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार असून दहा विद्यमान अभ्यासक्रमांच्या श्रेणीत सुधारणा केली जाणार आहे. 'स्पोक आयटीआय'मध्ये दोन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत तर आठ अभ्यासक्रमांच्या श्रेणीत सुधारणा केली जाणार आहे. उद्योगांची संख्या कमी असलेल्या ठिकाणी सेवा क्षेत्र, बहुकौशल्य अभ्यासक्रम आणि उपजीविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील. देयकांसाठी ट्रेड प्लॅटफॉर्मसार्वजनिक बांधकाम विभागामधील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड प्लॅटफॉर्मचा (टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्म) अवलंब करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्या कार्यपद्धतीशी आणि कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित (एसओपी) करावी. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी समिती स्थापन करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीला १३ मंत्र्यांची दांडीराज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे मंत्रिमंडळातील ३४ मंत्र्यांपैकी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह तेरा मंत्र्यांनी आज पाठ फिरविली. राज्याच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह ३४ मंत्र्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी अवघे २१ मंत्री आज मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित होते तर १३ मंत्र्यांनी दांडी मारली. गैरहजर मंत्र्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हसन मुश्रीफ, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत, अतुल सावे, शंभूराज देसाई, दत्तात्रेय भरणे, आदिती तटकरे, शिवेंद्रराजे भोसले, भरत गोगावले, मकरंद जाधव पाटील, बाबासाहेब पाटील आणि प्रकाश आबिटकर यांचा समावेश आहे.