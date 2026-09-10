मुंबई

'महाराष्ट्र लँड बँक, महाभूमी स्टॅक' प्रणाली कार्यान्वित, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते उद्घाटन; कसा होणार फायदा?

Maharashtra Land Bank, Mahabhumi Stack system: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते 'महाराष्ट्र लँड बँक, महाभूमी स्टॅक' प्रणालीचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि महसूल व वन विभागाच्या सेवा पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी 'महाराष्ट्र लँड बँक' आणि 'महाभूमी स्टॅक' या प्रणालींचे लोकार्पण करण्यात आले. गरवारे क्लब हाउसमध्ये आयोजित कार्यक्रमात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते या प्रणालींचे उदघाटन पार पडले.

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