'महाराष्ट्र लँड बँक, महाभूमी स्टॅक' प्रणाली कार्यान्वित, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते उद्घाटन; कसा होणार फायदा?

मुंबई : राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि महसूल व वन विभागाच्या सेवा पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी 'महाराष्ट्र लँड बँक' आणि 'महाभूमी स्टॅक' या प्रणालींचे लोकार्पण करण्यात आले. गरवारे क्लब हाउसमध्ये आयोजित कार्यक्रमात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते या प्रणालींचे उदघाटन पार पडले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार दोन्ही विभागांनी परस्पर समन्वयातून ही डिजिटल यंत्रणा विकसित केली आहे. या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकसित भारत' संकल्पनेनुसार आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या पुढाकाराने महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन तसेच विद्युत वाहिन्या यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ही जिल्हानिहाय 'लँड बँक' तयार करण्यात आली आहे..दीड तासांचा प्रवास ५ मिनिटांत पूर्ण होणार! वर्सोवा केबल-स्टेड पुलास हिरवा कंदील, २१ किमीचे अंतर अवघ्या दीड किमीवर.कायद्यानुसार वनजमीन हस्तांतरित करताना पर्यायी वनीकरणासाठी वनेत्तर किंवा अवनत वनजमीन देणे बंधनकारक असते. जमिनीच्या शोधात प्रकल्प दीर्घकाळ रखडू नयेत यासाठी राज्यात ३३,०५६ हेक्टर अवनत वनजमीन आणि ७,५४६ हेक्टर वनेत्तर जमीन ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. यामुळे पर्यायी जमिनीची मंजुरी ऑनलाइन व तत्काळ मिळून प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे..या लँड बँकेत अवनत वनजमिनीमध्ये नाशिक विभागात सर्वाधिक ९,००२ हेक्टर, नागपूर विभागात ८,१०९ हेक्टर, अमरावती विभागात ५,७२४ हेक्टर, पुणे विभागात ५,३३० हेक्टर, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४,१७९ हेक्टर आणि कोकण विभागात ७१२ हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. तर महसूल विभागाकडील वनेत्तर जमिनीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागात २,६८९ हेक्टर, नाशिक विभागात २,५२५ हेक्टर, अमरावती विभागात १,१५३ हेक्टर, पुणे विभागात ६४० हेक्टर, कोकण विभागात ४०८ हेक्टर आणि नागपूर विभागात १३१ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे..दरम्यान, युपीआयच्या धर्तीवर महसूल विभागाने 'महाभूमी स्टॅक' ही डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित केली आहे. जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यात दहाहून अधिक प्रकारचा महसुली डेटा एकत्रित करण्यात आला आहे..Mumbai Local: मध्य रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडलं! ऐन गर्दीच्या वेळी लोकल रद्द, कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क.प्रणालीचा असा उपयोग होणार?पायाभूत विकास प्रकल्पांना वेग: महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, विद्युत वाहिन्या यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना गती मिळून वेळेत पूर्ण होण्यास मदतडिजिटल लँड बँक सज्ज : पर्यायी वनीकरणासाठी ३३,०५६ हेक्टर अवनत वनजमीन आणि महसूल विभागाकडील ७,५४६ हेक्टर वनेत्तर जमीन ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्धतातडीने मंजुरी : पर्यायी जमिनींची मंजुरी ऑनलाइन व तत्काळ मिळणार असल्याने जमिनीच्या शोधात प्रकल्प रखडणार नाहीतएका क्लिकवर माहिती : सर्व्हे नंबरची संपूर्ण माहिती नागरिकांना एका क्लिकवर ऑनलाइन उपलब्ध होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.