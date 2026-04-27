MLC निवडणुकीआधीच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत वादळ! उमेदवारीवरून खदखद वाढली; पक्षातच बंडाची चिन्हं

महाराष्ट्र विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांचा निकाल ४ मे रोजी जाहीर होणार आहे. त्यानंतर लगेचच १२ मे रोजी विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी निवडणुका होतील. शिवसेना प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपाध्यक्षपदासाठी नीलम गोऱ्हे आणि बच्चू कडू यांच्या नावांना मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे. परंतु पक्षातील अनेक नेते, अधिकारी आणि मंत्र्यांनी या दोन नावांना विरोध केला आहे..नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाचे प्रवक्ते आणि मागासवर्गीय सदस्य प्रा. ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेत पाठवून सर्वांना आश्चर्यचकित केले आणि केवळ पक्षासाठी काम करणाऱ्यांनाच प्राधान्य दिले जाईल, असा संदेश दिला. एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, नीलम गोऱ्हे यांच्याऐवजी पक्षाच्या दुसऱ्या सदस्याला तिकीट देण्यात यावे. .गोऱ्हे यापूर्वी पक्षाकडून चार वेळा विधान परिषदेवर निवडून आल्या आहेत. त्या ७१ वर्षांच्या असून गेल्या २४ वर्षांपासून विधान परिषदेत कार्यरत असूनही त्यांनी पक्षाच्या प्रगतीसाठी कधीही योगदान दिलेले नाही. विधान परिषदेच्या दुसऱ्या जागेसाठी एकनाथ शिंदे यांची निवड माजी आमदार बच्चू कडू आहेत. शिंदे यांनी अलीकडेच त्यांची भेट घेतली. पक्षात कडू यांच्याबद्दल नाराजी स्पष्टपणे दिसून येत आहे. कडू आणि शिवसेना यांचे संबंध काय आहेत? हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. .काही शिवसेना नेत्यांनी एकनाथ शिंदे यांना सांगितले की, जर कडू यांना विधान परिषदेत प्रवेश करायचा असेल, तर त्यांच्या प्रहर जनशक्ती संघटनेने शिवसेनेत विलीन व्हावे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे विधानसभेत ५७ आमदार आहेत. विधान परिषदेत विजयासाठी २८ मतांचा कोटा आवश्यक असतो, त्यामुळे निवडणुका झाल्या तरी या दोन जागा सुरक्षित मानल्या जातात. .पक्षातील शेकडो लोक तिकिटासाठी स्पर्धा करत आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३० एप्रिल असून, एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आता फक्त दोन दिवस उरले आहेत. शिंदे काय निर्णय घेतात हे पाहणे बाकी आहे.