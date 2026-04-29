MLC Elections: जागा १, पण ७५ दावेदार! राष्ट्रवादीत तिकीटासाठी महाभारत; निर्णय कधी? निकष सांगत पक्षश्रेष्टींनी वेळच सांगितली

महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारांची नावे निश्चित करण्यासाठी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात बैठकांची मालिका सुरू आहे. देवगिरी येथील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शासकीय निवासस्थानी मंगळवारी रात्री ११ ते पहाटे २ वाजेपर्यंत आणि पुन्हा बुधवारी झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत अनेक नावांवर चर्चा झाली. या बैठकीला पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि पार्थ पवार यांच्यासह ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते..बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, उमेदवाराचे नाव ठरवताना पक्षाने काही कठोर निकष अवलंबले आहेत. जसे की, महाराष्ट्राच्या विविध भागांचे प्रतिनिधित्व लक्षात घेतले जात आहे, जेणेकरून संघटनेचा विस्तार करता येईल. अजित पवार यांच्या एनडीएत सामील होण्याच्या निर्णयानंतर ज्या नेत्यांनी पक्षाला खंबीर पाठिंबा दिला. संघटना उभारण्यासाठी काम केले, त्यांना प्राधान्य दिले जात आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता पक्षाच्या समीकरणात बसणाऱ्या चेहऱ्यावर विश्वास ठेवला जाईल..Vidhan Parishad शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात फडणवीसांचे हुकमी एक्के, भाजपचा ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न.सुनील तटकरे यांनी मान्य केले की, पक्षाला विधान परिषदेसाठी ७० ते ७५ विनंत्या आणि अर्ज प्राप्त झाले होते. जेव्हा ७५ उमेदवार असतात आणि जागा एकच असते, तेव्हा ७४ जणांना उमेदवारी मिळणार नाही हे स्वाभाविक आहे. अशी परिस्थिती प्रत्येक राजकीय पक्षात उद्भवते. उमेदवाराच्या निवडीनंतर पक्षात कमीत कमी नाराजी राहील आणि पक्षाची एकता टिकून राहील, यावर कोअर कमिटीने विशेष लक्ष दिले..आमदारकीसाठी शिंदेंसोबत जाण्याइतका मी नालायक नाही, संधी दिली तर...; विधानपरिषद अन् विलीनीकरणावर बच्चू कडूंनी स्पष्ट केली भूमिका.सूत्रांनुसार, कोअर कमिटीच्या बैठकीत अनेक नावांवर चर्चा झाली, परंतु कोणत्याही एका नावावर एकमत होऊ शकले नाही. परिणामी, पक्षाच्या नेत्यांनी राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांना अंतिम निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. अशी अपेक्षा आहे की सुनेत्रा पवार आज संध्याकाळपर्यंत उमेदवाराच्या नावाची अधिकृत घोषणा करतील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने उद्या (गुरुवारी) नामनिर्देशनपत्र दाखल केले जाईल.