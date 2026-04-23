MLC Election: विधान परिषद निवडणुकीत मोठा सस्पेन्स! राष्ट्रवादीतून 'या' बड्या नेत्यांच्या नावांची चर्चा; सुनेत्रा पवार कोणाला संधी देणार?

१२ मे रोजी होणाऱ्या महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या आगामी द्विवार्षिक निवडणुकीसाठी पक्षाच्या उमेदवाराच्या निवडीमध्ये महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांची अग्निपरीक्षा होणार आहे. विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्यांच्याकडून पक्षात केवळ बोलके असणारे आणि पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेले यांच्यापैकी निवड करण्याची अपेक्षा आहे..पक्षातील अनेक मंत्री आणि दिवंगत अजित पवार यांच्याशी अत्यंत एकनिष्ठ राहिलेल्या उमेदवारांसाठी जोर देत आहेत. इच्छुकांच्या यादीत अनेक जण आहेत. ज्यात प्रफुल्ल पटेल यांचे कट्टर समर्थक आणि माजी आमदार राजेंद्र जैन, माजी आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांचे सुपुत्र अनिकेत तटकरे, माजी खासदार आनंद परांजपे, ज्यांनी शिवसेना सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि पक्षात फूट पडल्यानंतर अजित पवार यांना साथ दिली. हे इच्छूक आहेत..तसेच वारंवार पक्षबदल करण्यासाठी ओळखले जाणारे उमेश पाटील, जे सुरुवातीला पक्षात फूट पडल्यानंतर अजित पवार यांच्यासोबत गेले होते, परंतु २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील त्यांच्या दमदार कामगिरीनंतर शरद पवार गटात सामील झाले. जिथे त्यांनी अजित पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार गटाला मिळालेल्या यशानंतर आणि महायुतीच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर, उमेश पाटील यांनी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात पुन्हा प्रवेश केला..MLC Election: विधान परिषद निवडणुकीत भाजपचा मोठा गेमप्लॅन! किती जागा लढणार? आक्रमक रणनीतीनं विरोधक चिंतेत, समीकरण काय? .भाजपचे माजी खासदार संजय काकडे यांचे पुत्र विक्रम काकडे हे देखील इच्छूक आहेत. पुणे पोर्श कार अपघात प्रकरणानंतरच्या वादामुळे चर्चेत राहिलेले आणि त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत आपली जागा गमावलेले माजी आमदार सुनील टिंगरे, झीशान सिद्दिकी यांचे नावही या चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये सध्या एका नावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे, सलीम सारंग. पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचे संचालक आणि मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशी विविध पदांवर कार्यरत असलेले सारंग यांना विधान परिषदेसाठी उमेदवारी देण्याबाबत पक्षात गंभीर विचार सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत..हा निर्णय प्रत्यक्षात आल्यास तो केवळ उमेदवारीपुरता मर्यादित न राहता पक्षाच्या भविष्यास दिशा देणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. सलीम सारंग यांची ओळख ही केवळ पदांपुरती मर्यादित नाही. त्यांनी गेल्या अनेक वर्षांत तळागाळात काम करत स्वतःचे नेतृत्व घडवले आहे. त्यांच्या कार्याचा विस्तार विविध सामाजिक क्षेत्रांमध्ये दिसून येतो. गरजूंसाठी मोफत आरोग्य शिबिरे, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत व मार्गदर्शन, आपत्तीग्रस्तांना तातडीची मदत तसेच सामाजिक एकात्मतेसाठी विविध उपक्रम यांमुळे त्यांची प्रतिमा "लोकांमध्ये राहणारा आणि लोकांसाठी काम करणारा नेता" अशी निर्माण झाली आहे..आजच्या काळात प्रतिमानिर्मितीला जास्त महत्त्व दिले जात असताना, कामावर आधारित नेतृत्वामुळे सारंग यांचे वेगळेपण अधोरेखित होते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सलीम सारंग यांची उमेदवारी ही रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरू शकते. अल्पसंख्याक मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी त्यांची निवड प्रभावी ठरू शकते. त्याचबरोबर ग्रामीण आणि शहरी भागात असलेला त्यांचा संपर्क आणि प्रभाव यामुळे मतदारांमध्ये संतुलन साधण्यास मदत होऊ शकते. सारंग यांची स्वच्छ प्रतिमा, वादांपासून दूर राहण्याची भूमिका आणि अभ्यासू व संयमी नेतृत्वशैली यामुळे ते पक्षासाठी सकारात्मक पर्याय मानले जात आहेत. पारंपरिक समीकरणांपासून पुढे जात नव्या चेहऱ्याला संधी देण्याचा हा प्रयत्न ठरू शकतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस सध्या संघटन मजबूत करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. अशा वेळी सलीम सारंग यांच्यासारख्या कार्यकर्त्याला पुढे आणणे म्हणजे सर्वसमावेशक राजकारणाचा स्पष्ट संदेश देण्याची संधी ठरू शकते..यामुळे नव्या मतदारवर्गाला आकर्षित करण्यास मदत होईल, तसेच पक्षाची तळागाळाशी जोडलेली प्रतिमा अधिक दृढ होऊ शकते. विशेषतः मुंबईसह राज्यातील विविध भागांमध्ये पक्षाची पकड वाढवण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरू शकतो. स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांमध्ये सलीम सारंग यांच्या नावाबाबत सकारात्मक वातावरण असल्याचे दिसून येत आहे. "हा नेता आमच्यातलाच आहे" अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये असून, संघटन बळकट करण्यासाठी नव्या उर्जेची निर्मिती होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा आहे, तो म्हणजे पारंपरिक राजकीय समीकरणांवर भर द्यायचा की नव्या नेतृत्वाला संधी देत पुढे जायचे? सलीम सारंग यांची उमेदवारी ही केवळ राजकीय निर्णय न ठरता सामाजिक समावेशकतेचा संदेश देणारी ठरू शकते. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठी कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सलीम सारंग यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतल्यास तो पक्षासाठी नवी ऊर्जा निर्माण करणारा आणि भविष्यातील राजकारणाची दिशा ठरवणारा ठरू शकतो. मात्र, ही संधी गमावल्यास ती एक महत्त्वाची राजकीय चूक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..परिणामी अंतिम निवड ही सुनेत्रा पवार आणि त्यांचे पुत्र आणि राज्यसभा सदस्य पार्थ पवार यांच्यासाठी एक मोठी परीक्षा असेल. ते दीर्घकालीन निष्ठेला प्राधान्य देतील की प्रभावशाली गटांच्या राजकीय दबावाला बळी पडतील, हे पाहण्यास निरीक्षक उत्सुक आहेत. आगामी नगर परिषद निवडणूक ही पवारांसाठी पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत आपले वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करण्याची आणि निष्ठेला फळ मिळेल असा संदेश देण्याची एक संधी म्हणून पाहिली जात आहे. 