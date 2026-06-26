मुंबई

Mumbai News: राज्यात वणव्यांचे प्रमाण चिंताजनक, वर्षभरात ११ हजारांहून अधिक हेक्टरवरील वनसंपदा बाधित

Maharashtra Forest Fire Case: महाराष्ट्रात वर्षभरात वणवा पेटल्याच्या पाच हजारांहून अधिक घटना घडल्या असून त्यामध्ये ११ हजारांहून अधिक हेक्टरवरील वनसंपदा बाधित झाल्याचे समोर आले आहे.
Forest Fire Case

Forest Fire Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : महाराष्ट्रात २०२३-२४ या वर्षात वणवा पेटल्याच्या पाच हजारांहून अधिक घटना घडल्या असून त्यात ११,५८०.७०७ हेक्टरवरील वनक्षेत्र बाधित झाले आहे, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी गुरुवारी की विधानसभेत दिली. वणवा आणि जंगलतोडीबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

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