Mumbai News: राज्यात वणव्यांचे प्रमाण चिंताजनक, वर्षभरात ११ हजारांहून अधिक हेक्टरवरील वनसंपदा बाधित

मुंबई : महाराष्ट्रात २०२३-२४ या वर्षात वणवा पेटल्याच्या पाच हजारांहून अधिक घटना घडल्या असून त्यात ११,५८०.७०७ हेक्टरवरील वनक्षेत्र बाधित झाले आहे, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी गुरुवारी की विधानसभेत दिली. वणवा आणि जंगलतोडीबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. .आमदार भास्कर जाधव, आमदार नीलेश राणे आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी जंगलातील वणव्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याला लेखी उत्तर देताना नाईक यांनी सांगितले की, राज्यात २०२३-२४ मध्ये एकूण ५,११७ वणव्यांची नोंद झाली. यात सर्वाधिक ७,०४२ वणव्यांच्या घटना गडचिरोली जिल्ह्यात नोंदल्या गेल्या..Miraj to Mumbai Kisan Rail : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या 75 पैशांत मुंबई तर साडेचार रुपयात दिल्लीला पोहोचणार शेतमाल; पाहा 'किसान रेल'चं भाडं.दरम्यान, पाच वर्षांत राज्यातील वनक्षेत्रांमध्ये साडेतीन लाखांहून अधिक झाडांची बेकायदा तोड लेझाल्याचेही नाईक यांनी दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. यामध्ये नी सुमारे १.२४ लाख सागवान वृक्षांचा समावेश असून, या बेकायदा तोडीमुळे राज्याला जवळपास ३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी नमूद केले..कोकणातील आर्गीबाबत प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना नाईक म्हणाले की, वणवे रोखण्यासाठी शासन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. यामुळे वणव्यांवर देखरेख, प्रतिबंधक उपाय आणि जनजागृती अधिक प्रभावीपणे करता येत आहे. पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये वणव्यांच्या घटना वारंवार घडत असल्याचे त्यांनी सांगितले..हानी करणाऱ्यांवर होणार कारवाईवनसंपत्तीचे संरक्षण ही केवळ वन विभागाची जबाबदारी नसून त्यासाठी विविध शासकीय विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे समन्वित प्रयत्न आवश्यक असल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले. वनसंपदेची जाणीवपूर्वक हानी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही चर्चेदरम्यान करण्यात आली..Mumbai News: बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ८४७ झाडांवर कुऱ्हाड, महाट्रान्सकोच्या याचिकेनंतर हायकोर्टाकडून कानउघाडणी .कोकणातील वणव्यांच्या घटनांमागे मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीचा अभाव आणि शेतकऱ्यांमधील गैरसमज कारणीभूत आहे. वणवे रोखण्यासाठी वन विभाग, कृषी विभाग, ग्रामपंचायती, महसूल यंत्रणा, तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती मोहीम राबविली जाणार आहे.- गणेश नाईक, वनमंत्री.वणव्यांमुळे फटकाठाणे : १,००९ घटना १,६५९ हेक्टरकोल्हापूर : ३४ घटना ८५ हेक्टर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.