NCC कॅडेट्ससाठी खुशखबर! PM इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत मुंबई-पुण्यात प्लेसमेंट कॅम्प; लाभ कसा घेता येणार?

मुंबई : महाराष्ट्रातील तरुण आणि माजी एनसीसी कॅडेट्सना करिअर घडवण्यासाठी एक सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. महाराष्ट्र एनसीसी संचालनालयाने पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत तरुणांसाठी एक मोठा कौशल्य विकास आणि रोजगार उपक्रम सुरू केला आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई आणि पुणे येथे प्लेसमेंट शिबिरे आयोजित केली जातील. पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेचा उद्देश एनसीसी कॅडेट्स आणि माजी कॅडेट्सना उद्योगाशी जोडणे, त्यांना भविष्यासाठी सज्ज करणारी कौशल्ये प्रदान करणे आणि उत्तम करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. .या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात, लेमन ट्री हॉटेल्सच्या सहकार्याने विशेष प्लेसमेंट शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. या शिबिरांमधून महाराष्ट्रातील पात्र पदवीधरांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध होतील. पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात एकूण १५० इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. १५ जून २०२६ रोजी पुणे येथील सिटी सेंटरमधील लेमन ट्री प्रीमियर येथे ५० इंटर्नशिपच्या संधी देणारे प्लेसमेंट कॅम्प आयोजित केले जाईल. १६ जून २०२६ रोजी मुंबईतील लेमन ट्री प्रीमियर हॉटेलमध्ये १०० तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी मिळतील..Mumbai Monsoon: मान्सून कोकणात, पण मुंबईत कधी? पुढील 4-5 दिवस कसं असेल हवामान? बाहेर पडण्याआधी चेक करा.या संधी एनसीसी सिनियर डिव्हिजन, सिनियर विंग कॅडेट्स आणि माजी कॅडेट्ससाठी उपलब्ध असतील. निवड झालेल्या उमेदवारांना मानव संसाधन (एचआर), विक्री, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स, वित्त, अन्न व पेय सेवा आणि खरेदी व भांडार यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मिळेल. त्यांना पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत मासिक विद्यावेतन, मार्गदर्शन, कामाच्या ठिकाणी प्रशिक्षण आणि करिअर विकासाच्या संधी देखील मिळतील..एनसीसी महाराष्ट्र उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि विविध हितधारकांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबवत आहे. महिला कॅडेट्सचा सहभाग वाढवण्यासाठी, निवास आणि अतिरिक्त सहाय्य यांसारख्या सुविधा पुरवण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारसोबत समन्वय साधण्यात येत आहे. इंटर्नशिप व्यतिरिक्त, एनसीसी महाराष्ट्र युवकांना भविष्यातील गरजांसाठी तयार करण्याकरिता ड्रोन पायलट प्रशिक्षण आणि प्रमाणन, सायबर सुरक्षा कार्यक्रम, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन प्रतिसाद प्रशिक्षण, तसेच नागरी संरक्षण आणि सामुदायिक लवचिकता यांसारखे विशेष कार्यक्रमही राबवत आहे..Navi Mumbai: दुष्काळात तेरावा! उपनगरात विजेचं महासंकट, तळोजा उपकेंद्रात भीषण आग; वीजपुरवठा खंडित.एनसीसी महाराष्ट्रचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल विवेक त्यागी यांनी आयएएनएस या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, एनसीसी हे नेहमीच शिस्तप्रिय आणि जबाबदार नागरिक घडवण्यासाठी एक व्यासपीठ राहिले आहे. आता, त्याला रोजगार, उद्योजकता आणि भविष्यातील कौशल्यांशीही जोडले जात आहे. पुणे आणि मुंबईतील हे प्लेसमेंट कॅम्प शिक्षणापासून रोजगारापर्यंतच्या एका अर्थपूर्ण प्रवासाची सुरुवात दर्शवतात. महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमधील २,००० हून अधिक शैक्षणिक संस्थांशी जवळपास दीड लाख एनसीसी कॅडेट्स संलग्न आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.