मुंबई

NCC कॅडेट्ससाठी खुशखबर! PM इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत मुंबई-पुण्यात प्लेसमेंट कॅम्प; लाभ कसा घेता येणार?

NCC PM Internship Scheme: महाराष्ट्र एनसीसी संचालनालयाने तरुणांना कॉर्पोरेट जगाशी जोडण्यासाठी आणि रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'पंतप्रधान इंटर्नशिप योजने'अंतर्गत कौशल्य विकास आणि प्लेसमेंट मोहीम सुरू केली आहे.
NCC PM Internship Scheme

NCC PM Internship Scheme

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : महाराष्ट्रातील तरुण आणि माजी एनसीसी कॅडेट्सना करिअर घडवण्यासाठी एक सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. महाराष्ट्र एनसीसी संचालनालयाने पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत तरुणांसाठी एक मोठा कौशल्य विकास आणि रोजगार उपक्रम सुरू केला आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई आणि पुणे येथे प्लेसमेंट शिबिरे आयोजित केली जातील. पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेचा उद्देश एनसीसी कॅडेट्स आणि माजी कॅडेट्सना उद्योगाशी जोडणे, त्यांना भविष्यासाठी सज्ज करणारी कौशल्ये प्रदान करणे आणि उत्तम करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

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