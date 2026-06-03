मुंबई

Maharashtra Police: एमडी ड्रग्जचा कारखाना उद्ध्वस्त, महाराष्ट्र पोलिसांचा दणका; २० कोटींचा मुद्देमाल जप्त

Police Action On MD Drugs: महाराष्ट्र पोलिसांनी तेलंगणात सुरू असलेला एमडी ड्रग्जचा कारखाना उद्ध्वस्त केला आहे. यावेळी २० कोटींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
Police Action On MD Drugs Factory

Police Action On MD Drugs Factory

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भाईंदर : तेलंगणात सुरू असलेला एमडी हा अमली पदार्थ तयार करण्याचा कारखाना मिरा भाईंदर, वसई विरार पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखा क्र. ४ ने उद्ध्वस्त केला. या कारवाईत तीन किलो एमडीसह हजारो लिटर रसायन जप्त करण्यात आले असून, त्याची किंमत सुमारे सहा कोटी आहे.

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