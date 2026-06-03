Maharashtra Police: एमडी ड्रग्जचा कारखाना उद्ध्वस्त, महाराष्ट्र पोलिसांचा दणका; २० कोटींचा मुद्देमाल जप्त

भाईंदर : तेलंगणात सुरू असलेला एमडी हा अमली पदार्थ तयार करण्याचा कारखाना मिरा भाईंदर, वसई विरार पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखा क्र. ४ ने उद्ध्वस्त केला. या कारवाईत तीन किलो एमडीसह हजारो लिटर रसायन जप्त करण्यात आले असून, त्याची किंमत सुमारे सहा कोटी आहे..पोलिसांनी एप्रिलमध्ये मिरा रोडमधील नयानगर येथे राहणाऱ्या फिरदोस अरबाज कुरेशी हिच्या घरातून एकूण एक किलो ३२४ ग्रॅम वजनाचा एकूण २,६६,१७, २८० रुपये किमतीचा एमडी जप्त केला होता. .Ulhasnagar: उपचारासाठी रात्रभर धावपळ, पण वाचवता आलं नाही; एनआयसीयू अभावी चिमुकलीचा मृत्यू.पुढील तपासात मिरा रोड तसेच आग्रीपाडा, मालवणी, मनोरी परिसरातून एमडी तयार करण्यासाठी लागणारे रसायन व लॅबचे साहित्य असा एकूण १३.६५ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून १५ आरोपींना अटक करण्यात आली होती. त्यातील आरोपी संदीप विरास्वामी नायडू याला खालापूर येथून तर नसिर ऊर्फ बाबा जानिमीया शेख आणि मेहमूद मेहबूब खान यांना २९ मे रोजी हैदराबाद येथून अटक करण्यात आली. अधिक चौकशीत जानिमीया शेख याने तेलंगणात एमडी ड्रग्ज तयार करण्याचा कारखाना उभा केल्याची माहिती मिळाली..२०.७२ कोटींचा मुद्देमाल जप्तमाहितीच्या आधारे धाड टाकून पोलिसांनी तीन किलो एमडी, त्यासाठी लागणारे २,२९३ लिटर रसायन आणि साहित्य असा एकूण ६.२२ कोटी रुपये किमतीचा माल जप्त केला. एकूण २०.७२ कोटी रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त निकेत कौशिक यांनी दिली..Mumbai Electricity: मुंबईत वारंवार वीजपुरवठा खंडित, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा प्रशासनावर संताप; आंदोलनाचा इशारा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.