Pune Teachers Constituency : भाजपच्या वाट्याची जागा अन् शिंदेंची चाल; पुणे निवडणुकीत उफाळली महायुतीमधील धुसफूस, सचिन सानप शिवसेना पुरस्कृत उमेदवार

मुंबई : विधान परिषदेच्या निवडणुकीत अखेरीस भाजप आणि शिवसेनेतील धुसफूस चव्हाट्यावर आली आहे. महायुतीमध्ये पुणे शिक्षक मतदारसंघाची जागा भाजपच्या वाट्याला आली (Pune Teachers Constituency election latest news) असली, तरी अपक्ष उमेदवार सचिन सानप यांना शिवसेनेने पूर्ण पाठिंबा दिल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्याने भाजपला उघड आव्हान दिले आहे. .दरम्यान, सानप हे शिवसेना पुरस्कृत उमेदवार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रक शिवसेनेचे सचिव संजय मोरे यांनी शुक्रवारी काढले. विधान परिषदेची पुण्यातील एक जागा शिवसेनेला मिळावी, यासाठी शिंदे यांनी आपले वजन वापरले होते. मात्र, पुण्यातील दोन्ही जागा भाजपच्याच वाट्याला गेल्याने अखेरीस शिंदे यांनी मंत्री उदय सामंत यांचे स्वीय सहाय्यक सचिन सानप यांनीदेखील उमेदवारी अर्ज भरल्याने त्यांना जाहीर पाठिंबा दिला..Sangli DCC Bank Election : भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा; अर्ज वैध ठरताच केली 'ही' पोस्ट, विरोधकांचे राजकीय डावपेच धुळीला...ठाण्यातील एका कार्यक्रमात शिंदे यांनी शुक्रवारीमाध्यमांशी बोलताना सांगितले, की सानप हे मूळ शिवसेनेचे आहेत. पुणे शिक्षक मतदारसंघात सानप यांना शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा आहे. तेथे महायुतीत मैत्रीपूर्ण लढत होईल. इतर चारही ठिकाणी महायुती म्हणूनच निवडणूक लढवतोय आणि काम करतोय. विधान परिषद निवडणुकीत पाचही ठिकाणी महायुतीचेच उमेदवार विजयी होतील, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी भाजपला चिमटादेखील काढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.