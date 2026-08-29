Sunil Tatkare Uddhav Thackeray : सुनिल तटकरेंनी उद्धव ठाकरेंना दिला तगडा झटका! रायगडमधील ठाकरेंचा प्रमुख शिलेदार राष्ट्रवादीत

Shiv Sena UBT leader joins NCP : रायगडच्या राजकारणात महत्त्वाची राजकीय घडामोड घडली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना ठाकरे गटाचे महाड विधानसभा मतदारसंघाचे समन्वयक सोमनाथ ओझर्डे यांनी शिवसेना पदाधिकारी आणि समर्थकांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झाला..सोमनाथ ओझर्डे यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशामुळे महाड विधानसभा मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महाड मतदारसंघाचे मंत्री भरत गोगावले हे शिंदे गटाचे प्रमुख नेते आहेत. त्यामुळे तटकरे यांनी ओझर्डे यांना राष्ट्रवादीत घेतल्याने महाडमध्ये राष्ट्रवादी विरुद्ध गोगावले असा नवा राजकीय संघर्ष उभा राहण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.पक्षप्रवेशाच्या कार्यक्रमात सुनील तटकरे यांनी सोमनाथ ओझर्डे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्वागत केले. यावेळी नवरात्रीनंतर महाडमध्ये राष्ट्रवादीचा भव्य मेळावा आयोजित करण्यात येणार असल्याची घोषणाही तटकरे यांनी केली..Sunil Tatkare on Prashant Kishore: नेतृत्वबदलाच्या शिफारसीबद्दल माहिती नाही, मला रणनितीकाराची गरज नाही; प्रशांत किशोर यांच्या नियुक्तीवर तटकरेंची प्रतिक्रिया.दरम्यान, रायगडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पक्षसंघटना मजबूत करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. कर्जतमध्ये आमदार महेंद्र थोरवे आणि राष्ट्रवादीचे सुधाकर घारे यांच्यातील राजकीय संघर्षानंतर आता महाडमध्येही राष्ट्रवादी आणि शिंदे गटात राजकीय सामना रंगण्याची शक्यता आहे.सोमनाथ ओझर्डे यांच्या पक्षप्रवेशामुळे महाडमधील आगामी राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता असून, नवरात्रीनंतर होणाऱ्या मेळाव्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.