मुंबई

महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय भूकंपाची शक्यता; उदय सामंत मोठा गट घेऊन भाजपात जाणार? खासदाराच्या दाव्याने खळबळ

Will Uday Samant Join BJP With Big Group : संजय राऊत यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना अंबादास दानवे शिंदे गटात जाणार असल्याच्या उदय सामंत यांच्या विधानाबाबत विचारण्यात आलं. याबाबत बोलताना त्यांनी हा दावा केला.
Will Uday Samant Join BJP With Big Group

Will Uday Samant Join BJP With Big Group

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

उद्योगमंत्री उदय सामंत मोठ्या गटासह भाजपात जाणार असल्याचा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. दावोस दौऱ्यादरम्यान यासंदर्भात चर्चा झाल्याचं ते म्हणाले. उदय सामंत यांनी अंबादास दानवेंबाबत केलेल्या विधानावर उत्तर देताना त्यांनी हा दावा केला आहे. संजय राऊतांच्या या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
Sanjay Raut
maharashtra
uday samant
political
Maharashtra Politics
Maharashtra Cabinet Minister
shivsena
BJP Leadership Congratulations

Related Stories

No stories found.