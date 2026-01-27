महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय भूकंपाची शक्यता; उदय सामंत मोठा गट घेऊन भाजपात जाणार? खासदाराच्या दाव्याने खळबळ

उद्योगमंत्री उदय सामंत मोठ्या गटासह भाजपात जाणार असल्याचा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. दावोस दौऱ्यादरम्यान यासंदर्भात चर्चा झाल्याचं ते म्हणाले. उदय सामंत यांनी अंबादास दानवेंबाबत केलेल्या विधानावर उत्तर देताना त्यांनी हा दावा केला आहे. संजय राऊतांच्या या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. .संजय राऊत यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना अंबादास दानवे शिंदे गटात जाणार असल्याच्या उदय सामंत यांच्या विधानाबाबत विचारण्यात आलं. यावर बोलताना, उलट उदय सामंत हेच मोठा गट घेऊन भाजपात जाणार असल्याचं ते म्हणाले. इतकच नाही, तर दावौस दौऱ्यादरम्यान यासंदर्भात चर्चा झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली..Ravindra Chavan: मोठा मित्र लवकरच येणार: भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांच्या सूचक वक्तव्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण...काय म्हणाले संजय राऊत?ते म्हणाले, उदय सामंत एका मोठ्या गटासह भाजपात चालले आहेत, हे तुम्हाला माहिती आहे का? दावोसमध्ये काय चर्चा झाली तुम्हाला माहिती आहे का?, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. अंबादास दानवेंच्या शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार, हे तुम्ही कसे म्हणू शकता. अंबादास दानवे कडवट शिवसैनिक आहेत, त्यांनी ३-४ पक्ष बदलले नाहीत. जिथे सत्ता तिथे ते गेले नाहीत, असेही ते म्हणाले..Karad South politics: कऱ्हाड दक्षिणेत पुन्हा उंडाळकर विरूध्द उंडाळकर; जिल्हा परिषदेच्या रणांगणात भाजपच्या अतुल भोसले यांची मोठी खेळी! .उदय सामंत यांनी काय म्हटलं होतं?दरम्यान, उदय सामंत यांनी माध्यमांशी बोलताना, अंबादास दानवेंबाबत मोठा दावा केला होता. अंबादास दानवे यांची शिवसेनेत येण्याची तयारी सुरू आहे. आपल्या नेत्याला मी अतिशय विश्वासू आहे, दे दाखवण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. थोड्या दिवसात ते आमच्यासोबत असतील, त्यांनी म्हटलं होतं. त्यांच्या या दाव्यानंतर मोठी खळबळ उडाली होती. अशातच आता संजय राऊत यांनीही उदय सामंत यांच्याबाबत मोठा दावा केला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.