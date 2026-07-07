राजभवनातील SRPF जवानाच्या मृत्यूला नवं वळण! महिला कॉन्स्टेबलशी वाद; प्रेमसंबंधाचे फोटो पतीला पाठवले नंतर... धक्कादायक माहिती समोर

मुंबई : मुंबई राजभवनात धक्कादायक घटना घडली आहे. कोल्हापूर येथील राज्य राखीव पोलीस दलातील कॉन्स्टेबल कौस्तुभ सांगळे याने रायफलने गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेप्रकरणी राजभवन परिसरात एकच खळबळ पसरली असून पोलीस आणि एसआरपीएफचे अधिकारी या घटनेचा कडक तपास करत आहेत. अशातच तपासादरम्यान महत्वाची माहिती समोर आली आहे. ज्यामध्ये कॉन्स्टेबल कौस्तुभ सांगळे यांचे एका महिला पोलीस कॉन्स्टेबलसोबत प्रेमसंबंध असून त्यांनी तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याला खाजगी फोटो पाठवले असल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील अति-सुरक्षित मलबार हिल परिसरातील 'महाराष्ट्र लोक भवन' येथे ही घटना घडली. कोल्हापूर येथील राज्य राखीव पोलीस दलातील कॉन्स्टेबल कौस्तुभ सांगळे कर्तव्यावर असताना स्वतःच्या सर्व्हिस एसएलआर रायफलने गोळी झाडून त्यांनी आत्महत्या केली. या घटनेनंतर पोलिसांना तपासात एक सुसाईड नोट सापडली असून काही वैयक्तिक कारणांमुळे त्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती आहे..Navi Mumbai Accident: नवी मुंबईत भरधाव कारचा कहर! १० जणांना चिरडले; २ ठार, ८ जण जखमी.नेमके काय घडले?कौस्तुभ सांगळे हे 2024 च्या तुकडीतील एसआरपीएफ कॉन्स्टेबल होते. प्रशिक्षणांनंतर त्यांची नियुक्ती मुंबईत करण्यात आली होती. १० जून रोजी ते शहरात दाखल होता त्यांना राज्य सरकारच्या अति-संवेदनशील आणि उच्च-सुरक्षा असलेल्या 'महाराष्ट्र लोक भवन' संकुलात तैनात करण्यात आले. दरम्यान, सोमवारी सायंकाळच्या सुमारास कौस्तुभ यांची नियुक्ती लोक भवनमधील 'टॉवर-2' वर करण्यात आली होती..यावेळी कर्तव्यावर असताना ते एका खोलीसारख्या भागात गेले आणि त्यांनी स्वतःच्या सर्व्हिस एसएलआर रायफलने स्वतःवर गोळी झाडली. 7.62 मिमी एसएलआरची गोळी लागल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर रात्री 9 च्या सुमारास, पुढचे शिफ्ट कर्मचारी येताच त्यांना रक्ताचे डाग दिसले आणि त्यांनी त्वरित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच मलबार हिल पोलीस आणि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनतर पोलिसांनी शस्त्र जप्त केले असून तातडीने फॉरेन्सिक तपास सुरू केला..प्रेमसंबंधामुळे मानसिक तणावापोलिसांच्या तपासात कौस्तुभ यांचे मीरा-भाईंदर पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या एका महिला पोलीस कॉन्स्टेबलसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे समोर आले. हे दोघे बऱ्याच काळापासून एकमेकांच्या संपर्कात असून त्यांच्यात लग्नाबाबतही चर्चा झाल्या होत्या. परंतु महिला कॉन्स्टेबलने कौस्तुभ यांना लग्न करण्यास नकार दिला. तसेच तिच्या कुटुंबीयांनी तिचे लग्न दुसऱ्या एका पोलीस कॉन्स्टेबलशी लग्न ठरवल्याचे सांगितले. या प्रकारामुळे कौस्तुभ मानसिक तणावाखाली गेले होते..Thane Crime: ठाण्यात देहविक्रीचे मोठे रॅकेट! २० महिलांना वेश्याव्यवसायात ढकलण्याचा कट, ७ महिलांसह ९ जणांवर मकोका.तसेच महिला कॉन्स्टेबलचे लग्न ठरल्यानंतर कौस्तुभने महिला कॉन्स्टेबलला वारंवार फोन करून आत्महत्येची धमकी दिली होती. तसेच त्याने महिला कॉन्स्टेबलसोबतचे त्याचे काही खाजगी फोटो तिच्या होणाऱ्या पतीला पाठवले होते. तथापि, कौस्तुभ असे पाऊल उचलण्याची शक्यता असल्याची कल्पना महिला कॉन्स्टेबलने भाईंदर पोलिसांना दिली होती. सध्या या घटनेचा पोलीस अधिक तपास करत आहेत.कौटुंबिक अडचणीतपासादरम्यान कौस्तुभच्या कौटुंबिक परिस्थिती समोर आली आहे. ज्यामध्ये कौस्तुभ लहान असतानाच त्याच्या आईचे निधन झाले असून त्याच्या वडिलांनी दुसरे लग्न केले होते. त्याला दोन बहिणी होत्या. त्यापैकी एका बहिणीने काही वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली होती, तर दुसरी विवाहित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.