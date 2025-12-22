Mumbai News: 'पांढरा शर्ट व खाकी पॅन्ट'चा संभ्रम, रिक्षाचालकांच्या गणवेशावरून परिवहन विभागाची माहिती

मुंबई : राज्यातील रिक्षाचालकांचा अधिकृत गणवेश नेमका कोणता, यावरून गाेंधळाची स्थिती कायम आहे. खाकी गणवेश की पांढरा शर्ट आणि खाकी पॅन्ट याबाबत माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार विविध अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या परस्परविरोधी उत्तरांमुळे याबाबतचा संभ्रम अधिक वाढला आहे. त्यामुळे रिक्षाचालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असून, हा संभ्रम लवकर दूर करावा, अशी रिक्षा संघटनांनी मागणी केली आहे..रिक्षाचालक संघटनांनी मागितलेल्या माहितीत सहाय्यक परिवहन आयुक्त माधुरी भांबळे यांनी ‘खाकी’ गणवेश योग्य असल्याचे म्हटले आहे, तर पुणे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्नील भोसले यांनी माध्यमांना दिलेल्या सूचनेत ‘पांढरा शर्ट व खाकी पॅन्ट’ हा गणवेश स्वीकारावा, असे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय सहपरिवहन अधिकारी संदेश चव्हाण यांनी ‘पांढरा’ गणवेश असा उल्लेख केला आहे..Mumbai News: सरकारने बघ्याची भूमिका घेऊ नये, खारदांडाप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश.रिक्षा संघटनेला माहितीच्या अधिकारांतर्गत सहपरिवहन आयुक्तांकडून (अंमलबजावणी क्र. १) मिळालेल्या उत्तरानुसार महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९मधील नियम २१(१८)मध्ये रिक्षाचालकांचा गणवेश १६ ऑक्टोबर २०१५च्या शासन राजपत्राचा उल्लेख असून, त्यामध्ये सुधारणेसह ‘खाकी’ऐवजी ‘पांढरा’ असा विचार करावा, असे नमूद करण्यात आले आहे..गणवेशातील गोंधळामुळे काही ठिकाणी पोलिस योग्य गणवेश न घातल्याच्या कारणावरून ई-चलन काढत आहे. त्यामुळे चालकांना अनावश्यक आर्थिक आणि प्रशासनिक त्रास सहन करावा लागत आहे, असे रिक्षाचालक आणि मालक संघटनांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर रिक्षाचालक संघटनांनी परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिस विभागाने संयुक्त बैठक बोलवावी, अशी मागणी केली आहे. या बैठकीत परिवहन आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त, उपप्रादेशिक अधिकारी तसेच संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत एकमताने स्पष्ट निर्णय घेण्यात यावा, अशी अपेक्षा संघटनांनी व्यक्त केली आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना मोठा दिलासा! मढ ते वर्सोवा अवघ्या १० मिनिटांत पोहोचणार; केबल पूल लवकरच सुरु होणार .शासन राजपत्र, परिवहन विभागाचे निर्देश आणि मोटार वाहन नियम यांच्यातील विसंगती तातडीने दूर न केल्यास चालक व मालकांमध्ये गोंधळ कायम राहील. याबाबत राज्यभर लागू होईल असा निर्णय घेण्याची गरज आहे.- थंपी कुरियन, मुंबई रिक्षा मेन्स युनियनचे नेते.रिक्षाचालक गणवेशबाबत २०१५च्या सुधारणेनुसार खाकीऐवजी पांढरा गणवेश वापरावा, असे नमूद करण्यात आहे. त्यामुळे हा गणवेशच अधिकृत मानावा.- संदेश चव्हाण, सह परिवहन आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.