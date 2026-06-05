मुंबई

SC Reservation Controversy : महाराष्ट्रात पुन्हा 'रिडल्स' आंदोलनासारखा भडका उडणार? SC आरक्षण उपवर्गीकरणावरून माजी आमदाराचा थेट इशारा, 'भीम आर्मी'ही मंत्रालयात

Opposition to Scheduled Caste Reservation Subclassification : अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला विरोध करत माजी आमदार बाबूराव माने यांनी सरकारवर जातींमध्ये वैर निर्माण केल्याचा आरोप केला.
Maharashtra SC reservation subclassification controversy

Maharashtra SC reservation subclassification controversy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : राज्य सरकारने आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली अनुसूचित जाती घटकांतील काही जातींत वैर निर्माण करण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. यापूर्वी मराठा-ओबीसी घटकांबाबत असाच उद्योग करण्यात (Scheduled caste reservation policy Maharashtra) आला. सरकारने हे उद्योग तत्काळ थांबवावेत; अन्यथा येत्या काळात राज्यात रिडल्स आंदोलनासारखी परिस्थिती निर्माण होईल, असा इशारा चर्मकार समाजाचे नेते व माजी आमदार बाबूराव माने यांनी मुंबईत दिला.

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