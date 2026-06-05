SC Reservation Controversy : महाराष्ट्रात पुन्हा 'रिडल्स' आंदोलनासारखा भडका उडणार? SC आरक्षण उपवर्गीकरणावरून माजी आमदाराचा थेट इशारा, 'भीम आर्मी'ही मंत्रालयात

मुंबई : राज्य सरकारने आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली अनुसूचित जाती घटकांतील काही जातींत वैर निर्माण करण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. यापूर्वी मराठा-ओबीसी घटकांबाबत असाच उद्योग करण्यात (Scheduled caste reservation policy Maharashtra) आला. सरकारने हे उद्योग तत्काळ थांबवावेत; अन्यथा येत्या काळात राज्यात रिडल्स आंदोलनासारखी परिस्थिती निर्माण होईल, असा इशारा चर्मकार समाजाचे नेते व माजी आमदार बाबूराव माने यांनी मुंबईत दिला. .उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव मागे न घेतल्यास राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. मुंबई प्रेस क्लबमध्ये प्रस्तावित अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात ‘आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समिती’च्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली..यात बाबूराव माने, राहुल डंबाळे, डॉ. बाबा कांबळे, दिव्या ढोले तसेच आंबेडकरी व चर्मकार समाजाच्या चळवळीतील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी माने यांनी प्रस्तावित उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातींसाठी निर्माण केलेल्या आरक्षणाच्या घटनात्मक चौकटीतच समाजाची प्रगती साधली पाहिजे. समाजातील एकजूट अबाधित ठेवणे हेच सर्वांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे, असे ते म्हणाले..Mumbai High Tide Alert : मुंबईकरांनो सावधान! यंदा पावसाळ्यात समुद्र 24 वेळा कोपणार; 'या' 6 दिवसांत मुंबई जलमय होण्याचा मोठा धोका, लाटांची उंची ऐकून धडकी भरेल....तर जनआंदोलन उभारू!पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सरकारला जनतेच्या भावना समजून घ्याव्या लागतील; अन्यथा व्यापक जनआंदोलन उभे राहील, असा इशारा त्यांनी दिला..Ratnagiri ACB Trap : चिपळूण हादरलं! गर्भनिरोधक गोळ्यांसाठी मागितली 4,400 रुपयांची लाच; कामथे रुग्णालयातील महिला डॉक्टर 'एसीबी'च्या जाळ्यात.अहवाल रद्द करण्यासाठी मोर्चाअनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाविरोधात भीम आर्मीने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते मंत्रालयापर्यंत गुरुवारी भव्य मोर्चा काढला. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल तत्काळ रद्द करावा आणि उपवर्गीकरण प्रक्रियेस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या मोर्चाद्वारे करण्यात आली..अहवाल तयार करताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मोर्चानंतर भीम आर्मीच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सुपूर्द केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.